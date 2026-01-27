تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

لهواة التصوير.. Vivo تعلن عن هاتفها الأحدث

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:42
لهواة التصوير.. Vivo تعلن عن هاتفها الأحدث
لهواة التصوير.. Vivo تعلن عن هاتفها الأحدث photos 0
أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهزته بتقنيات متطورة وكاميرات ممتازة لتوثيق فيديوهات وصور عالية الدقة.
 
وجاءت الكاميرا الأساسية لهاتف vivo X200T ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وجهّزت بمستشعر 3D ومستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
 
وهيكل الهاتف أتى بسماكة 8 ملم، وزنه 203 غ، ومقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل على 5000 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
دعمته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6200 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط. (روسيا اليوم) 
