خاص
بلاغات عن عطل تقني جزئي في إنستغرام
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-01-2026
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُجّلت، اليوم، بلاغات من مستخدمين في عدد من الدول حول أعطال تقنية جزئية في تطبيق إنستغرام، شملت صعوبات في تحميل المحتوى، ومشاكل في ظهور القصص، إضافة إلى بطء في الأداء العام للتطبيق.
وبحسب مواقع متخصصة برصد الأعطال التقنية، فإن البلاغات تركزت في الساعات الأخيرة، من دون أن يصل الأمر إلى توقف كامل للخدمة، فيما اختلفت طبيعة العطل من مستخدم إلى آخر.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن شركة "ميتا" المالكة للتطبيق يؤكد وجود عطل شامل، ما يرجّح أن يكون الخلل محدوداً أو مرتبطاً بتحديثات تقنية أو ضغط مؤقت على الخوادم.
ولا تزال المنصة تعمل بشكل طبيعي لدى عدد كبير من المستخدمين، بانتظار اتضاح الصورة التقنية بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.
المصدر: خاص
"خاص لبنان24"
"خاص لبنان24"
