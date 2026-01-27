بلاغات عن عطل تقني جزئي في إنستغرام

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
27-01-2026 | 14:30
سُجّلت، اليوم، بلاغات من مستخدمين في عدد من الدول حول أعطال تقنية جزئية في تطبيق إنستغرام، شملت صعوبات في تحميل المحتوى، ومشاكل في ظهور القصص، إضافة إلى بطء في الأداء العام للتطبيق.

وبحسب مواقع متخصصة برصد الأعطال التقنية، فإن البلاغات تركزت في الساعات الأخيرة، من دون أن يصل الأمر إلى توقف كامل للخدمة، فيما اختلفت طبيعة العطل من مستخدم إلى آخر.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن شركة "ميتا" المالكة للتطبيق يؤكد وجود عطل شامل، ما يرجّح أن يكون الخلل محدوداً أو مرتبطاً بتحديثات تقنية أو ضغط مؤقت على الخوادم.

ولا تزال المنصة تعمل بشكل طبيعي لدى عدد كبير من المستخدمين، بانتظار اتضاح الصورة التقنية بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.
المصدر: خاص
