تطبيق مواعدة جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي

أطلق تطبيق المواعدة Synch نهجًا جديدًا لمواجهة تحديات التعارف عبر الإنترنت، بالاعتماد على لفهم التوافق بشكل أعمق.

في قلب التطبيق، توجد المُدربة الافتراضية “ليلي”، التي تتعلم عن المستخدمين من خلال المحادثات الطبيعية وتتذكر تفضيلاتهم وقيمهم وأنماط تواصلهم. ثم يستخدم التطبيق هذه المعلومات لتقديم اقتراحات متوافقة أكثر دقة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية مثل التمرير السريع والاعتماد على مؤشرات سطحية.

ويصف التطبيق أسلوبه بأنه عملية من خطوتين: أولاً، تضييق دائرة المطابقة بناءً على العمر والمسافة والتفضيلات الأساسية، ثم تقييم المجموعة المختارة بشكل أعمق وفق عدة إشارات للتوافق العاطفي والسلوكي.

تعتمد Synch على نهج مستوحى من الكيمياء الحسابية، حيث يتم تقدير كيفية تأثير الشخصين على بعضهما البعض، مثل الجذب أو النفور، لتقديم توصيات أكثر دقة لعلاقات محتملة.

كما تقدم ليلي تجربة مستمرة لتدريب المستخدمين على العلاقات، من خلال مراجعة المشاعر بعد اللقاءات، وتقديم نصائح لتطوير التفاعلات الاجتماعية، وتحليل أنماط السلوك المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق توصيات شخصية لتحسين الصور الشخصية، وكتابة مقدمات جذابة، وبدء المحادثات، والتخطيط للمواعيد.

تسعى Synch من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع تقييم التوافق العاطفي والسلوكي إلى جعل تجربة المواعدة عبر الإنترنت أقرب إلى التعارف الواقعي والموجه، بدلًا من تصفح ملفّات عشوائية بشكل مستمر.