Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

علماء يحولون انبعاثات الكربون إلى وقود طائرات

Lebanon 24
27-01-2026 | 16:30
علماء يحولون انبعاثات الكربون إلى وقود طائرات
علماء يحولون انبعاثات الكربون إلى وقود طائرات photos 0
تمكن علماء في جامعة RMIT بأستراليا من تبسيط عملية تحويل انبعاثات الكربون إلى وقود الطائرات عبر دمج عمليتي الالتقاط والتحويل في خطوة واحدة. ولإظهار جدوى التقنية على المستوى الصناعي، قام الفريق ببناء نظام تجريبي بقدرة 3 كيلوواط.

مع سعي الدول لمكافحة تغير المناخ، أصبح الحد من الانبعاثات وحده غير كافٍ، إذ تسعى الاقتصادات العالمية لتحقيق صفر انبعاثات صافية. وتعد صناعة الطيران من أصعب القطاعات في تحقيق هذا الهدف، خاصة أن البطاريات الكهربائية لا تزال غير قادرة على توفير طاقة كافية للرحلات الطويلة مقارنة بالوقود الأحفوري.

الوقود المستدام

 

أحد الحلول الفعالة لتقليل الانبعاثات هو تصنيع الوقود من الانبعاثات نفسها، ما يخلق دورة مستدامة للاستخدام دون استخراج المزيد من الوقود الأحفوري.

وتجدر الإشارة إلى أن التقنية لا تنتج وقود الطائرات مباشرة، بل تحول غازات العادم الصناعية إلى كتل كيميائية أساسية يمكن تصنيع وقود الطائرات منها، بالإضافة إلى استخدامها في صناعة منتجات أخرى تعتمد حالياً على الوقود الأحفوري.

تبسيط العملية وتقليل الطاقة المطلوبة

أوضح البروفسور تياني ما، قائد الفريق، أن الخطوة الرئيسية كانت دمج مرحلتي الالتقاط والتحويل في خطوة واحدة، مما يقلل من استهلاك الطاقة وتعقيدات التطبيق الصناعي.

وأشار الباحث بنغ لي إلى أن النظام يعمل دون الحاجة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون النقي، وهو أمر مهم في البيئات الصناعية الواقعية.

النموذج التجريبي والآفاق المستقبلية

 

لبناء الثقة في التقنية، قام الفريق بتجربة نموذج تجريبي بقدرة 3 كيلوواط تحت ظروف صناعية. وتخطط الجامعة لبناء نظام بقدرة 20 كيلوواط بالشراكة مع القطاع الصناعي، ثم نموذج بقدرة 100 كيلوواط خلال السنوات الست المقبلة بهدف الوصول إلى الجاهزية التجارية.

ويعمل الفريق على تأسيس شركة ناشئة لتسويق التقنية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ليست حلاً سحرياً لمشكلة الانبعاثات، بل أداة عملية لمساعدة الصناعات والحكومات على تقليل الانبعاثات أثناء الانتقال إلى الوقود الأنظف، حسب ما قال البروفسور ما.

