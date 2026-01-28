تحذير أمني عاجل من أبل لمستخدمي آيفون

أصدرت شركة أبل إنذارًا مهمًا لملايين مستخدمي هواتف آيفون، يُشدّد على ضرورة تحديث نظام التشغيل إلى iOS 26 خلال الأسابيع الستة المقبلة؛ لضمان أمان الأجهزة وحمايتها من ثغرات خطيرة كانت مهددة لهواتف تعمل بنظام أقدم.



ويأتي التحذير بعد سلسلة من التصحيحات الأمنية التي أصدرتها الشركة في منتصف كانون الأول الماضي، والتي أغلقت ثغرات تسمح بهجمات إلكترونية معقدة تستهدف المتصفح الأساسي للهواتف.



ووفقًا للمحللين، لم يُفعل هذا التحذير بهذه القوة من قبل، ما يجعل الفترة الزمنية الحالية حاسمة لمستخدمي آيفون الذين لا يزالون على إصدارات قديمة من النظام.



في كانون الأول الماضي، أصدرت أبل تحديثات لمعالجة ثغرات أمنية متقدمة في WebKit، وهي منصة داخل متصفح تُستخدم في الكثير من التطبيقات للتعامل مع المحتوى على الإنترنت. وعلى الرغم من وجود التحديثات، إلا أن الكثير من الأجهزة لم تحصل عليها؛ لأن المستخدمين لم يقوموا بالتحديث بعد، ما يترك ملايين الأجهزة معرضة للتهديدات.



فوجود هذه الثغرات في متصفح أساسي يعني أن أي محاولة تصفح محتوى خبيث يمكن أن تُستغل للوصول إلى بيانات المستخدم أو السيطرة على أجزاء من الجهاز، إذا لم يتم تثبيت التحديثات.



وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أبل أدرجت في تحديث iOS 26.2 أكثر من 25 إصلاحًا أمنيًا مهمًا، بعضها كان متاحًا بالفعل، لكن العديد من المستخدمين تجاهلوا التحديث، ما دفع الشركة إلى التشديد على ضرورة الترقية العاجلة.



ووفقًا للتقارير، تعد فترة ستة أسابيع كافية لتحديث أغلبية الأجهزة المؤهلة من آيفون إلى نظام iOS 26. وحتى قبل إطلاق تحديث iOS 26.3 المتوقع قريبًا، تنصح التقارير بألا يؤخّر المستخدمون تحديث أجهزتهم، بل تثبيت iOS 26 فور توفره للحصول على التصحيحات الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى ميزات خصوصية معززة.



من بين الميزات التي ستتضمنها التحديثات المستقبلية لنظام iOS هو إعداد خصوصية جديد يسمح للمستخدمين بتحديد دقة الموقع التي يمكن أن تستخدمها شبكات الاتصالات، ما يقلل من إمكانية تتبع الجهاز عبر أبراج الشبكات ويعزّز حماية بيانات الموقع الحساسة.



وهذه الميزة تشبه ما طرحت بعض المنصات الأخرى على هواتف منافسة، وتهدف إلى إعطاء المستخدمين مزيدًا من خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.



بناءً على المعلومات الحالية، الخطوة الأكثر أمانًا لمستخدمي آيفون هي تحديث أجهزتهم إلى iOS 26 الآن، دون الانتظار للتحديثات المستقبلية.



ويشمل ذلك الهاتف بعد التحديث لضمان تفعيل التصحيحات الأمنية بشكل كامل.



كما يُنصح بتفعيل التحديثات التلقائية داخل إعدادات النظام لتلقّي التحديثات الأمنية فور صدورها، وذلك لتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة بالإصدارات القديمة. (ارم نيوز)

