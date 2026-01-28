لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!

أعلن تطبيق عن إطلاق ميزة أمان جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الحسابات ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة، خاصة للمستخدمين الأكثر عرضة للخطر.



وتحمل الميزة اسم إعدادات الحساب الصارمة (Strict Account Settings)، وتأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على المستوى العالمي، خصوصًا تجاه الصحفيين والنشطاء والشخصيات العامة.



ويمكن تفعيل الميزة عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق، حيث تقوم بتعديل عدة خيارات لحماية الحساب من استغلاله باستخدام تقنيات التجسس أو هجمات الهندسة الاجتماعية.



أبرز وظائف إعدادات الحساب الصارمة:



حظر الوسائط والمرفقات من جهات الاتصال غير المعروفة تلقائيًا.



تعطيل معاينات الروابط داخل الدردشات لمنع تحميل الصور المصغرة التي قد تُستغل للاختراق.



كتم المكالمات من أرقام غير معروفة.



تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.



التحكم بمن يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية مثل الاسم، الصورة، والحالة.



تساهم هذه الإعدادات في تقليل فرص استهداف الحساب من قبل أو برامج التجسس، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمن يعتقدون أنهم قد يكونون أهدافًا لحملات اختراق معقدة.



مستويات أمان إضافية



رغم أن واتساب يوفر تشفيرًا شاملاً للمحادثات من طرف إلى طرف، إلا أن التطبيق يشير إلى أن بعض المستخدمين قد يحتاجون لحماية إضافية ضد الهجمات المتقدمة والنادرة، ولذلك تم توفير خيار تفعيل هذه الإعدادات عند الحاجة.



وتأتي خطوة واتساب في سياق تبني شركات التكنولوجيا الكبرى لأوضاع أمان متقدمة، مثل وضع Lockdown Mode من آبل وAdvanced Protection Mode من .



كيفية التفعيل



يمكن للمستخدمين تفعيل إعدادات الحساب الصارمة من خلال:



فتح تطبيق واتساب على الهاتف.



الذهاب إلى الإعدادات > الخصوصية > Advanced.



تفعيل Strict .



وتنوه واتساب إلى أن الميزة لا تعمل عبر واتساب ويب، ويجب تفعيلها من الجهاز الأساسي فقط. كما تحذر من أن بعض القيود قد تؤثر على تجربة الاستخدام، مثل عدم استقبال ملفات من جهات غير معروفة، لذا يُنصح بتفعيلها فقط للمستخدمين المعرضين لمخاطر عالية.

