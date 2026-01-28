تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:00
A-
A+
لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!
لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق ميزة أمان جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الحسابات ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة، خاصة للمستخدمين الأكثر عرضة للخطر.
وتحمل الميزة اسم إعدادات الحساب الصارمة (Strict Account Settings)، وتأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على المستوى العالمي، خصوصًا تجاه الصحفيين والنشطاء والشخصيات العامة.

ويمكن تفعيل الميزة عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق، حيث تقوم بتعديل عدة خيارات لحماية الحساب من استغلاله باستخدام تقنيات التجسس أو هجمات الهندسة الاجتماعية.

أبرز وظائف إعدادات الحساب الصارمة:

حظر الوسائط والمرفقات من جهات الاتصال غير المعروفة تلقائيًا.

تعطيل معاينات الروابط داخل الدردشات لمنع تحميل الصور المصغرة التي قد تُستغل للاختراق.

كتم المكالمات من أرقام غير معروفة.

تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

التحكم بمن يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية مثل الاسم، الصورة، والحالة.

تساهم هذه الإعدادات في تقليل فرص استهداف الحساب من قبل القراصنة أو برامج التجسس، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمن يعتقدون أنهم قد يكونون أهدافًا لحملات اختراق معقدة.

مستويات أمان إضافية

رغم أن واتساب يوفر تشفيرًا شاملاً للمحادثات من طرف إلى طرف، إلا أن التطبيق يشير إلى أن بعض المستخدمين قد يحتاجون لحماية إضافية ضد الهجمات المتقدمة والنادرة، ولذلك تم توفير خيار تفعيل هذه الإعدادات عند الحاجة.

وتأتي خطوة واتساب في سياق تبني شركات التكنولوجيا الكبرى لأوضاع أمان متقدمة، مثل وضع Lockdown Mode من آبل وAdvanced Protection Mode من غوغل.

كيفية التفعيل

يمكن للمستخدمين تفعيل إعدادات الحساب الصارمة من خلال:

فتح تطبيق واتساب على الهاتف.

الذهاب إلى الإعدادات > الخصوصية > Advanced.

تفعيل Strict account settings.

وتنوه واتساب إلى أن الميزة لا تعمل عبر واتساب ويب، ويجب تفعيلها من الجهاز الأساسي فقط. كما تحذر من أن بعض القيود قد تؤثر على تجربة الاستخدام، مثل عدم استقبال ملفات من جهات غير معروفة، لذا يُنصح بتفعيلها فقط للمستخدمين المعرضين لمخاطر عالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة في واتساب لمتابعة الأجهزة المتصلة بحسابك
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة البريد الصوتي بحلة ذكية لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ضوابط أمان متقدمة لحماية مستخدمي كروم من مخاطر الوكلاء الذكيين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24

account settings

غير معروف

القراصنة

الهند

براني

دمين

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-01-29
Lebanon24
16:19 | 2026-01-28
Lebanon24
15:38 | 2026-01-28
Lebanon24
10:06 | 2026-01-28
Lebanon24
08:06 | 2026-01-28
Lebanon24
04:00 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24