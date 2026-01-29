تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

Lebanon 24
29-01-2026 | 00:26
قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها
قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها photos 0
مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية الحديثة، يلجأ الكثير من المستهلكين إلى شراء هواتف مستعملة أو مجددة للحصول على أجهزة قوية بسعر أقل. 

ومع أن هذه الصفقات يمكن أن توفر الكثير من المال، إلا أنها تحمل مخاطر إذا لم تكن تعرف ما تبحث عنه قبل الشراء. لذلك؛ سنسلّط الضوء على أهم النصائح لتجنب المشاكل وضمان تجربة شراء ناجحة.

البائع والضمان
أول خطوة قبل الشراء هي التأكد من سمعة البائع ومصداقيته. لذلك؛ ابحث عن تقييمات العملاء وآراء المستخدمين عن المتجر أو البائع، وفضّل المصادر الموثوقة مثل مواقع البيع الكبرى أو المتاجر التي تقدم هواتف مجدّدة معتمدة. كما يجب سؤال البائع عن سياسة الإرجاع والضمان المتبقي على الهاتف. 

فوجود ضمان وحق في الإرجاع يدلّ على أن البائع يثق في جودة المنتج، بينما تجنب أي بائع يتهرب من هذه الأسئلة.

فحص رقم IMEI
أحد أهم الفحوصات الأساسية لأي هاتف مستعمل هو رقم IMEI، واستخدام خدمات فحص IMEI الخاصة، لمعرفة ما إذا كان الجهاز موضوعًا في القائمة السوداء، أي أنه مسروق أو مفقود. وإذا لم تتحقق من هذه الخطوة، قد تشتري جهازًا لا يعمل على شبكات معينة، أو أن استخدامه قد يعرّضك لمشاكل قانونية لاحقًا.

حالة البطارية
البطارية تتدهور مع الزمن، وإذا كان الهاتف المستعمل يحتوي على بطارية ضعيفة جدًّا فستواجه مشاكل في الاستخدام اليومي مثل نفاد البطارية سريعًا أو إغلاق الجهاز دون سابق إنذار. لذلك؛ اطلب من البائع إظهار حالة البطارية إن أمكن، أو اختبارها عمليًّا قبل الشراء.

الدعم البرمجي
يجدر بك أيضًا التأكد من أن الهاتف لا يزال يتلقى تحديثات النظام والأمان. فبعض الهواتف القديمة قد تتوقف عن الحصول على تحديثات جديدة، مما يؤثر على الأداء والأمان. وهذا الأمر مهم لأنه يضمن استمرار دعم الهاتف لفترة أطول بعد الشراء.

الاختبارات الأساسية
قبل أن تدفع ثمن الجهاز، من الضروري إجراء اختبارات عملية للتأكد من أن كل الوظائف تعمل كما ينبغي. في هذا السياق، يجب التأكد من عمل المكالمات والرسائل، واختبار اتصال الإنترنت عبر واي فاي وبيانات الجوال. كذلك يجب فحص الكاميرات الأمامية والخلفية وجودة الصور. من المهم أيضًا تشغيل الصوت واختبار المكبرات الصوتية، والتأكد من مستشعرات البصمة والوجه إن وجدت.

أعطال خفية
من المهم معرفة أن بعض الأعطال لا تظهر من النظرة الأولى، حيث قد يبدو الهاتف سليمًا من الخارج، لكنه يعاني من تلف داخلي بسبب الماء أو سقوط سابق، أو مشاكل في الأجهزة مثل المنافذ أو الكاميرات. لذا؛ تأكد من فحص كل جزء من الهاتف بدقة، ولا تتردد في طلب تقرير فحص الهاتف إذا كان البائع يوفر واحدًا.

الملحقات الأصلية وأهميتها
أحيانًا تأتي الهواتف المستعملة بدون كابل أو شاحن أصلي. ووجود ملحقات أصلية يضمن شحنًا آمنًا ويحافظ على البطارية بشكل أفضل، بينما قد تؤثر الملحقات غير الأصلية سلبًا على أداء الجهاز بمرور الوقت.
(ارم نيوز)
