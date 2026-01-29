غوغل تطلق تحديثات جديدة لـ«Gemini»

أعلنت شركة إطلاق تحديثات واسعة لمساعدها الذكي Gemini داخل متصفح Chrome، في خطوة تهدف إلى تحويل المتصفح إلى مساعد ذكي قادر على التصفح والعمل وإنجاز المهام المعقدة نيابةً عن المستخدمين.

وقالت غوغل إن التحديثات الجديدة، المتاحة على أنظمة macOS و وChromebook Plus، تعتمد على نموذج Gemini 3، وهو الأكثر تطورًا لدى الشركة حتى الآن.

ويتمثل أبرز تغيير في دمج Gemini داخل لوحة جانبية ثابتة في Chrome بدلًا من فتحه في علامة تبويب منفصلة، ما يتيح للمستخدمين تلخيص المحتوى، ومقارنة المنتجات، وتنظيم المعلومات من عدة مواقع في الوقت نفسه دون مغادرة الصفحة الحالية، بهدف تقليل ازدحام علامات التبويب والانقطاعات أثناء العمل.

وأوضحت غوغل أن Gemini أصبح أكثر تكاملًا مع تطبيقاتها، مثل وCalendar وMaps و وGoogle Flights وGoogle Shopping، ما يسمح له بالاستفادة من سياق الرسائل والمواعيد وعمليات البحث لمساعدة المستخدمين في التخطيط للرحلات أو صياغة الرسائل أو الوصول السريع إلى المعلومات ذات الصلة.

كما يشمل التحديث أدوات إبداعية جديدة، من بينها أداة Nano Banana التي تتيح تعديل الصور وتحويلها مباشرة داخل المتصفح باستخدام أوامر نصية، دون الحاجة إلى تنزيل الصور أو الانتقال بين الصفحات.

وفي إطار دعم ما تسميه غوغل بـ« الوكيلي»، أعلنت الشركة عن ميزة Chrome Auto Browse 2 لمشتركي AI Pro وUltra في ، والتي تتيح للمتصفح تنفيذ مهام متعددة الخطوات مثل البحث عن رحلات وفنادق، وملء النماذج، وإدارة الاشتراكات، والمساعدة في التسوق ضمن ميزانية محددة، مع طلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ أي عمليات شراء.

وأكدت غوغل أن هذه التحديثات تأتي ضمن توجهها لجعل المتصفح أداة نشطة تساعد المستخدمين على إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة، بدل الاكتفاء بعرض صفحات الويب.