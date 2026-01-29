تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

تسلا تنهي إنتاج «Model S» و«Model X» وتراهن على الروبوتات البشرية

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:00
تسلا تنهي إنتاج «Model S» و«Model X» وتراهن على الروبوتات البشرية
تسلا تنهي إنتاج «Model S» و«Model X» وتراهن على الروبوتات البشرية photos 0
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن قرار الشركة إنهاء إنتاج سيارتي Model S وModel X، في تحول استراتيجي كبير يعكس تركيز تسلا المتزايد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية بدلًا من برامج السيارات الكهربائية التقليدية.

وجاء الإعلان خلال اتصال مع المستثمرين عقب صدور نتائج الشركة الفصلية، حيث قال ماسك إن إنتاج الطرازين سيتوقف خلال الربع المقبل، تمهيدًا لإعادة توظيف مصنع فريمونت في ولاية كاليفورنيا لإنتاج روبوت Optimus البشري، مع هدف طويل الأمد يتمثل في تصنيع نحو مليون روبوت سنويًا.

وتُعد سيارتا Model S وModel X من أقدم طرازات تسلا، إذ لعبتا دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة الشركة في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، ما يجعل القرار بمثابة نهاية لمرحلة وبداية لتحول جذري في هوية الشركة.

وأظهرت نتائج الأعمال تراجع مبيعات السيارات، إلا أن أرباح الشركة فاقت توقعات وول ستريت، إذ سجلت تسلا ربحية للسهم بلغت 0.50 دولار مقابل توقعات عند 0.45 دولار، فيما بلغت الإيرادات 24.9 مليار دولار. ومع ذلك، تراجعت الإيرادات السنوية بنسبة 3%، في أول انخفاض سنوي للشركة، بينما انخفضت إيرادات قطاع السيارات بنسبة 11% خلال 2025.

وأكد ماسك أن تسلا تمر بمرحلة انتقال من شركة تركز على الأجهزة إلى شركة «ذكاء اصطناعي مادي»، مع رهان كبير على الروبوتات البشرية والمركبات ذاتية القيادة، رغم أن هذه المنتجات لم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار التجاري الواسع.

كما كشفت الشركة عن استثمار بقيمة ملياري دولار في شركة xAI التابعة لماسك، وأشارت إلى أن نفقاتها الرأسمالية قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، في ظل اشتداد المنافسة عالميًا، لا سيما من شركة BYD الصينية التي تفوقت على تسلا في حجم مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الماضي.

 
