Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
تكنولوجيا وعلوم

طباعة ثلاثية الأبعاد بالليزر للمعادن والروبوتات

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:30
طباعة ثلاثية الأبعاد بالليزر للمعادن والروبوتات
تمكن فريق من الباحثين في معهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية وجامعة سنغافورة الوطنية من تطوير تقنية جديدة للطباعة المجهرية ثلاثية الأبعاد باستخدام الليزر والتحكم بالسوائل الضوئية (optofluidics)، ما يتيح تصنيع هياكل دقيقة من المعادن والمواد شبه الموصلة والبوليمرات، متجاوزة القيود التقليدية للطباعة المجهرية ثنائية الفوتون التي اقتصرت على البوليمرات.

وتعتمد التقنية على التحكم بحركة الجسيمات داخل سائل بواسطة ليزر فائق السرعة، حيث يقوم الليزر بإحداث فرق حراري محلي يوجه تدفق السائل ودفع الجسيمات إلى قوالب ثلاثية الأبعاد محددة مسبقًا. بعد ملء القالب، يُزال القالب البولي ميري لتبقى البنية النهائية صلبة ومستقرة بفضل قوى فان دير فال، دون الحاجة إلى روابط كيميائية.

وباستخدام هذه الطريقة، تمكن الفريق من تصنيع أجهزة دقيقة مثل الصمامات المجهرية لفرز الجسيمات في قنوات دقيقة، بالإضافة إلى ميكرو روبوتات متعددة المواد، بعضها يتحرك بالضوء وبعضها يتفاعل مع المجالات المغناطيسية، ما يفتح المجال لتصميم أنظمة دقيقة متعددة الوظائف على نطاق نانوي وميكروي.

وأكد الباحثون أن هذه التقنية تمثل قفزة نوعية في تصنيع الهياكل المجهرية والروبوتات الدقيقة، حيث توسع إمكانيات استخدام مواد متنوعة في التطبيقات الطبية والهندسية والروبوتية.

 
باحثون ينجحون في طباعة هياكل ثلاثية الأبعاد داخل خلايا بشرية حية
وساطة عُمانية ثلاثية الأبعاد لإنقاذ لبنان.. السفير الأميركي: المفاوضات لا تعني توقف إسرائيل
من "زر المعاينة" إلى عرض ثلاثي الأبعاد.. ميزة خفية تغيّر تجربة خرائط غوغل
مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة في 4 آذار المقبل
