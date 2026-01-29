تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ساعة "أبل" تتفوق على الفحوصات التقليدية في متابعة مرضى القلب

Lebanon 24
29-01-2026 | 11:54
A-
A+
ساعة أبل تتفوق على الفحوصات التقليدية في متابعة مرضى القلب
ساعة أبل تتفوق على الفحوصات التقليدية في متابعة مرضى القلب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تجربة سريرية حديثة أجراها فريق بحثي في مستشفى "سانت بارثولوميو" بلندن، عن قدرة "ساعة أبل" على إحداث تحول جذري في رعاية المرضى بعد عمليات استئصال الرجفان الأذيني، حيث أثبتت التقنية فاعلية فائقة في رصد انتكاسات المرض بدقة تفوق المتابعة الطبية التقليدية.

أظهرت الدراسة التي قارنت بين مجموعتين من المرضى، أن المجموعة التي استخدمت "ساعة أبل" لتسجيل تخطيط القلب يومياً تمكنت من اكتشاف حالات تكرار المرض في وقت أبكر (بمتوسط 116 يوماً) مقارنة بالمجموعة التي خضعت للمتابعة التقليدية في العيادات (132 يوماً).
 
وبنهاية فترة المتابعة، سجلت الساعة حالات الانتكاس بنسبة 52.9%، متفوقة على الفحوصات العرضية وأجهزة "هولتر" التي سجلت 34.9% فقط، وذلك لقدرة الساعة على رصد النوبات المتقطعة التي غالباً ما تضيع في الزيارات الدورية.

رغم أن الساعة حددت عدداً أكبر من حالات تكرار الإصابة، إلا أن المثير للاهتمام هو ارتباط استخدامها بانخفاض معدلات دخول المستشفى غير المخطط لها. وقد أرجع الباحثون ذلك إلى دقة الملاحظات التي يوفرها المريض وطبيبه عن بُعد، مما سمح بإدارة الحالات بفعالية دون الحاجة لتصعيد الرعاية الصحية بشكل طارئ.

خلصت الدراسة إلى أن نقل مراقبة القلب من جدران العيادات إلى الحياة اليومية للمريض يمثل نموذجاً عملياً لتحسين جودة المتابعة الطبية. وأثبتت النتائج أن الساعات الذكية لم تعد مجرد أداة للكشف الأولي، بل أصبحت شريكاً تقنياً في المراقبة الطبية طويلة الأمد، مما يقلل من الأعباء غير الضرورية على المنظومات الصحية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أيهما يتفوّق في حماية القلب الجوز او الفول السوداني؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نماذج الذكاء الاصطناعي تتفوّق على الخبراء في تشخيص الأمراض النادرة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اختتام الريسيتال الميلادي الأطول في العالم "نرنم عمانوئيل" الذي إستمرّ لمئة وسبعين ساعة في ثانوية راهبات القلبين الأقدسين في كفردبيان والذي يحاول لبنان من خلاله دخول موسوعة غينيس
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن نسكت ولن نرضى أن تدفن الحقيقة".. هذا ما جاء في مؤتمر لجنة المتابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

بارثولوميو

سانت بارث

الملاح

الملا

المري

العرض

لندن

سانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-29
Lebanon24
14:27 | 2026-01-29
Lebanon24
09:53 | 2026-01-29
Lebanon24
07:44 | 2026-01-29
Lebanon24
05:30 | 2026-01-29
Lebanon24
05:00 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24