"ويندوز 11" يكسر حاجز المليار مستخدم ويتفوق على "ويندوز 10"

أعلنت شركة " " رسمياً تجاوز نظام التشغيل " 11" حاجز المليار مستخدم نشط، محققاً هذا الإنجاز التاريخي بمعدل زمني أسرع مما استغرقه سلفه "ويندوز 10"، مما يعكس تحولاً واسعاً في قاعدة مستخدمي الحواسب حول العالم.



أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ، خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني من السنة المالية 2026، أن "ويندوز 11" حقق قفزة نوعية بزيادة تتجاوز 45% في عدد المستخدمين على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة هذا النمو المتسارع إلى اقتراب موعد إنهاء دعم "ويندوز 10"، مما حفّز المستخدمين والشركات على الترقية إلى النظام الأحدث، وساهم في تعزيز إيرادات الشركة من مصنعي الأجهزة الأصلية.



تُشير البيانات التحليلية إلى أن "ويندوز 11" بلغ عتبة المليار مستخدم خلال 1576 يوماً فقط من إطلاقه، متفوقاً على "ويندوز 10" الذي استغرق 1706 أيام للوصول إلى الرقم ذاته. ويأتي هذا النجاح من تعديل مايكروسوفت لخططها الزمنية التي تأثرت سابقاً بإلغاء مشروع "ويندوز فون".



وكانت هذا الرقم القياسي قد بدأت في الظهور منذ شهر ديسمبر الماضي، بعد تلميحات من رئيس قسم ويندوز، بافان دافولوري، خلال مؤتمر "مايكروسوفت إجنايت"، حيث أشار حينها إلى اقتراب النظام من ملامسة سقف المليار مستخدم، وهو ما تحقق رسمياً في الربع الأخير من العام.



