تكنولوجيا وعلوم
زوكربيرغ يُلمّح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعيّ
Lebanon 24
29-01-2026
|
14:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألمح
مارك زوكربيرغ
الرئيس التنفيذي لشركة ميتا
، إلى اقتراب طرح موجة جديدة من نماذج وأدوات
الذكاء الاصطناعي
، مؤكدًا أن المستخدمين سيبدأون برؤية هذه التقنيات خلال الأشهر المقبلة، على أن يشهد عام 2026 توسعًا كبيرًا في هذا المجال.
وخلال مكالمة مع المستثمرين، أوضح
زوكربيرغ
أن الشركة أعادت خلال عام 2025 بناء الأسس التقنية لبرنامج الذكاء الاصطناعي، بعد إعادة هيكلة مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مضيفًا: "خلال الأشهر المقبلة، سنبدأ في طرح نماذجنا ومنتجاتنا الجديدة، ونتوقع دفع حدود الابتكار تدريجيًا خلال العام الجديد". (العربية)
