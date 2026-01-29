زوكربيرغ يُلمّح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعيّ

ألمح ، إلى اقتراب طرح موجة جديدة من نماذج وأدوات ، مؤكدًا أن المستخدمين سيبدأون برؤية هذه التقنيات خلال الأشهر المقبلة، على أن يشهد عام 2026 توسعًا كبيرًا في هذا المجال.



وخلال مكالمة مع المستثمرين، أوضح أن الشركة أعادت خلال عام 2025 بناء الأسس التقنية لبرنامج الذكاء الاصطناعي، بعد إعادة هيكلة مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مضيفًا: "خلال الأشهر المقبلة، سنبدأ في طرح نماذجنا ومنتجاتنا الجديدة، ونتوقع دفع حدود الابتكار تدريجيًا خلال العام الجديد". (العربية)

