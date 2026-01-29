تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

زوكربيرغ يُلمّح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعيّ

Lebanon 24
29-01-2026 | 14:27
زوكربيرغ يُلمّح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعيّ
ألمح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى اقتراب طرح موجة جديدة من نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المستخدمين سيبدأون برؤية هذه التقنيات خلال الأشهر المقبلة، على أن يشهد عام 2026 توسعًا كبيرًا في هذا المجال.

وخلال مكالمة مع المستثمرين، أوضح زوكربيرغ أن الشركة أعادت خلال عام 2025 بناء الأسس التقنية لبرنامج الذكاء الاصطناعي، بعد إعادة هيكلة مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مضيفًا: "خلال الأشهر المقبلة، سنبدأ في طرح نماذجنا ومنتجاتنا الجديدة، ونتوقع دفع حدود الابتكار تدريجيًا خلال العام الجديد". (العربية)
الرئيس التنفيذي لشركة ميتا

الذكاء الاصطناعي

مارك زوكربيرغ

شركة ميتا

شركة م

