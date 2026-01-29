تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:08
سبيس إكس تُجري محادثات اندماج مع إكس إيه آي
ذكر شخص مطلع وأفادت وثيقتان حديثتان، أن شركتي "سبيس إكس" و"إكس إيه آي" التابعتين لإيلون ماسك تجريان محادثات للاندماج.

ومن شأن هذا الاندماج أن يجمع صواريخ ماسك وأقمار "ستارلينك" الصناعية ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس" وروبوت الدردشة "غروك إيه آي" تحت سقف واحد.

وستعطي هذه الخطة زخماً جديداً لجهود شركة "سبيس إكس" لإطلاق مراكز بيانات في المدار حول الأرض في وقت يكافح فيه ماسك من أجل التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي المتصاعد بسرعة ضد عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"ميتا" و"أوبن إيه آي". (العربية)
الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

إيلون ماسك

سبيس إكس

إكس إيه

روبوت

الصن

ماسك

