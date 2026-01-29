"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"

ذكر شخص مطلع وأفادت وثيقتان حديثتان، أن شركتي " " و" آي" التابعتين لإيلون تجريان محادثات للاندماج.



ومن شأن هذا الاندماج أن يجمع صواريخ ماسك وأقمار "ستارلينك" الصناعية ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس" وروبوت الدردشة "غروك إيه آي" تحت سقف واحد.



وستعطي هذه الخطة زخماً جديداً لجهود شركة "سبيس إكس" لإطلاق مراكز بيانات في المدار حول الأرض في وقت يكافح فيه ماسك من أجل التفوق في سباق المتصاعد بسرعة ضد عمالقة التكنولوجيا مثل " " و"ميتا" و" ". (العربية)

