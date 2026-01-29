زوكربيرغ: النظارات الذكية ستحل محل الهواتف المحمولة

أكد ، المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، أن مستقبل الأجهزة الذكية يتجه نحو "النظارات المعززة" بالذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تصبح هذه التقنية جزءاً رئيساً من الحياة اليومية، تماماً كما حدث مع الهواتف الذكية قبل عقد من الزمن.



خلال إعلان نتائج الربع الرابع لعام 2025، كشف أن مبيعات النظارات الذكية تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي، واصفاً إياها بأنها من أسرع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية نمواً في التاريخ. ويأتي هذا النجاح في ظل تحول تركيز قسم "Reality Labs" في ميتا نحو النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعيداً عن التركيز الحصري السابق على "الميتافيرس".



تتجاوز هذه النظارات مفهوم تصحيح الرؤية التقليدي، لتعمل كبوابات رقمية تعرض المعلومات وتتلقى وتتفاعل مع مباشرة، مما يقرب المستخدم من تجربة واقع معزز متطور. ويرى زوكربيرغ أن الاعتماد على الهواتف المحمولة وحدها قد يصبح أمراً من الماضي خلال السنوات المقبلة، مع توجه المستخدمين نحو أجهزة تدمج الاتصال بالواقع الحقيقي بشكل أكثر سلاسة.



يشهد هذا المجال تنافساً محموماً بين عمالقة التقنية؛ حيث تستعد " " لإطلاق خط نظاراتها بالتعاون مع "Warby Parker"، بينما أنشأت " " وحدة مستقلة لتطوير منتجاتها. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن شركة "OpenAI" تعمل على جهازها الأول المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمقرر طرحه خلال عام 2026.



ومع دخول شركات كبرى مثل "آبل" و"غوغل" في هذا السباق، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً ملحوظاً يسرّع من وتيرة الابتكار ويغير طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا الشخصية.





