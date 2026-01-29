تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
زوكربيرغ: النظارات الذكية ستحل محل الهواتف المحمولة

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:37
زوكربيرغ: النظارات الذكية ستحل محل الهواتف المحمولة
أكد مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، أن مستقبل الأجهزة الذكية يتجه نحو "النظارات المعززة" بالذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تصبح هذه التقنية جزءاً رئيساً من الحياة اليومية، تماماً كما حدث مع الهواتف الذكية قبل عقد من الزمن.

خلال إعلان نتائج الربع الرابع لعام 2025، كشف زوكربيرغ أن مبيعات النظارات الذكية تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي، واصفاً إياها بأنها من أسرع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية نمواً في التاريخ. ويأتي هذا النجاح في ظل تحول تركيز قسم "Reality Labs" في ميتا نحو النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعيداً عن التركيز الحصري السابق على "الميتافيرس".

تتجاوز هذه النظارات مفهوم تصحيح الرؤية التقليدي، لتعمل كبوابات رقمية تعرض المعلومات وتتلقى الأوامر الصوتية وتتفاعل مع الذكاء الاصطناعي مباشرة، مما يقرب المستخدم من تجربة واقع معزز متطور. ويرى زوكربيرغ أن الاعتماد على الهواتف المحمولة وحدها قد يصبح أمراً من الماضي خلال السنوات المقبلة، مع توجه المستخدمين نحو أجهزة تدمج الاتصال بالواقع الحقيقي بشكل أكثر سلاسة.

يشهد هذا المجال تنافساً محموماً بين عمالقة التقنية؛ حيث تستعد "غوغل" لإطلاق خط نظاراتها بالتعاون مع "Warby Parker"، بينما أنشأت "سناب شات" وحدة مستقلة لتطوير منتجاتها. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن شركة "OpenAI" تعمل على جهازها الأول المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمقرر طرحه خلال عام 2026.

ومع دخول شركات كبرى مثل "آبل" و"غوغل" في هذا السباق، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً ملحوظاً يسرّع من وتيرة الابتكار ويغير طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا الشخصية.

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الأوامر الصوتية

مارك زوكربيرغ

سناب شات

زوكربيرغ

التركي

الترك

الحص

