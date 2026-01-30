تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق ميزات جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:27
غوغل تطلق ميزات جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة photos 0
تُعد سرقة الهواتف الذكية مشكلة متزايدة لا تقتصر على خسارة الجهاز نفسه، بل تشمل في كثير من الأحيان سرقة البيانات الشخصية أو المالية المخزنة داخل الهاتف.ولجعل هواتف أندرويد أكثر صعوبة في الاستهداف والإساءة، سواء على مستوى الاستخدام اليومي أو في حالات الفقدان أو السرقة، أعلنت غوغل عن إطلاق مجموعة جديدة من ميزات الحماية من سرقة الهواتف على أجهزة أندرويد تعزز أمان بيانات المستخدمين في حال فقدان الهاتف أو سرقته.وتعتمد التحديثات الجديدة على أدوات أمان سابقة كانت أطلقتها الشركة مثل "Theft Detection Lock" و"Offline Device Lock"، وتضيف إليها طبقات أمان إضافية وخصائص محسّنة للتحكم والاستعادة. 

وأحد أبرز التحديثات هو تحكم المستخدم في ميزة "Failed Authentication Lock"، التي تقوم، تلقائيًا، بقفل الجهاز بعد عدد كبير من محاولات الدخول الفاشلة.

 ففي التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الذين يعملون بأجهزة "أندرويد 16" أو الأحدث تفعيل أو إيقاف هذا القفل عبر مفتاح تبديل مخصّص داخل إعدادات الهاتف، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة حماية أجهزتهم.

 كما تم تعزيز الحماية ضد محاولات التخمين المتكررة لرموز "PIN" أو أنماط القفل، بزيادة مدة الإغلاق بعد محاولات فاشلة متعددة، مما يصعّب عمل اللصوص الذين يحاولون اختراق الجهاز. 

في السياق عينه، أصبحت ميزة "Identity Check" التي أطلقت في وقت سابق ضمن "أندرويد 15" أكثر قوة، إذ تغطي جميع التطبيقات والوظائف التي تستخدم المصادقة البيومترية مثل تطبيقات البنوك، ومدير كلمات المرور.

 وتهدف هذه الميزة إلى منع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة حتى إذا تمكن اللص من تجاوز شاشة القفل التقليدية. 

تم أيضًا جرى تحديث أداة "Remote Lock" التي تسمح للمستخدم بقفل هاتف مفقود أو مسروق من خلال متصفح الويب.وفي التحديث الجديد، يمكن تنشيط سؤال أمني أو تحدي أمان إضافي قبل تنفيذ القفل عن بُعد، مما يضمن أن الشخص الذي يقوم ببدء هذه العملية هو صاحب الجهاز الحقيقي فقط.

 وهذه الميزة تمكّن المستخدمين من حماية هواتفهم بسهولة عبر موقع "android.com/lock"، وتعمل على أجهزة "أندرويد 10" وما فوق. (ارم نيوز)

