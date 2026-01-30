تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غوغل تدفع 135 مليون دولار لمستخدمي أندرويد

Lebanon 24
30-01-2026 | 07:34
غوغل تدفع 135 مليون دولار لمستخدمي أندرويد
غوغل تدفع 135 مليون دولار لمستخدمي أندرويد photos 0
توصلت شركة "غوغل" إلى تسوية مبدئية في دعوى قضائية جماعية كبرى تتعلق بجمع بيانات مستخدمي هواتف "أندرويد" بشكل غير قانوني.

وبموجب بنود الاتفاق، ستدفع الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات، 135 مليونًا دولارًا لمستخدمي هواتف "أندرويد"، في تسوية قد تكون الأكبر من نوعها في التاريخ.

وتعود تفاصيل الدعوى القضائية، إلى اتهامات لشركة "غوغل" ببرمجة نظام التشغيل "أندرويد"، بدءاً من عام 2017، لجمع بيانات الهاتف المحمول تلقائياً عبر شركات الاتصالات، دون منح المستخدمين خياراً لتعطيل هذه الخاصية.

وأكدت الدعوى أن جمع البيانات كان يتم بشكل "قسري"، حتى في الحالات التي اتخذ فيها المستخدمون خطوات مثل تعطيل تتبع الموقع أو إغلاق التطبيقات.

وصنفت الدعوى القضائية، ممارسات "غوغل" تحت مسمى جريمة الاستيلاء غير المشروع، والتي تحدث عند استيلاء طرف على ممتلكات طرف آخر بقصد حرمانه منها، ويعتبر مبلغ 135 مليون دولار رقماً قياسياً غير مسبوق في تسويات قضايا "الاستيلاء غير المشروع".

من جانبها، نفت "غوغل" ارتكاب أي مخالفات كجزء من التسوية، حيث صرح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا قائلاً: "يسرنا حل هذه القضية، التي أساءت وصف الممارسات الصناعية القياسية التي تحافظ على أمان نظام أندرويد. ونحن نقدم إفصاحات إضافية لتزويد المستخدمين بمعلومات أكثر حول كيفية عمل خدماتنا".

ومن المتوقع أن تترك هذه الدعوى تداعيات كبيرة على خصوصية البيانات وممارسات جمع البيانات الأخرى، حيث وافقت الشركة على تغيير شروط الخدمة والالتزام بالحصول على موافقة صريحة من مستخدمي أندرويد عند إعداد الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى زر تعطيل أنواع معينة من جمع البيانات لتعزيز الشفافية.

وفيما يخص التعويضات المالية، ستكون المدفوعات بحد أقصى 100 دولار أمريكي للشخص الواحد، وعلى عكس الإجراءات التقليدية في الدعاوى الجماعية التي تتطلب التسجيل المسبق، ستتم المدفوعات تلقائياً، ولا يلزم تقديم أي نموذج مطالبة لاستلام المستحقات. (ارم نيوز)
