إطلاق محتمل لسماعات Galaxy Buds 4 خلال حدث Unpacked

يوشك الشهر الأول من العام على الانتهاء، دون أي إعلان رسمي من شركة حول موعد سلسلة هواتفها الرائدة المقبلة S26، لكن تسريبات جديدة لإعلان تشويقي رسمي من "سامسونغ" كشفت عن تاريخ إطلاق سلسلة الهواتف.



ووفقًا لما جاء في الإعلان التشويقي، فمن المقرر أن تقيم "سامسونغ" حدث "Galaxy Unpacked"، الذي تكشف فيه عادة عن سلسلة هواتف الرائدة، في يوم 25 شباط، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أوثورتي" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".



ويعني هذا التاريخ أن سلسلة Galaxy S26 ستصل في 25 شباط، أي بعد شهر كامل من إطلاق سلسلة في يناير من العام الماضي.



ورغم تأجيل الإطلاق هذا العام، والذي يُعزى إلى تغييرات أجرتها "سامسونغ" في اللحظات الأخيرة على تشكيلة هواتفها، وإلغاء طراز "Edge" فائق النحافة، فمن المتوقع ألا تتوفر هواتف السلسلة الثلاثة حتى أذار.



وستضم سلسلة Galaxy S26 ثلاثة طرازات هي: Galaxy S26 الأساسي، وGalaxy S26 Plus، وGalaxy S26 Ultra.



وكانت تسريبات حديثة أشارت إلى أنه بينما ستُتاح الهواتف للطلب المسبق فور إطلاقها، لن يبدأ البيع الرسمي إلا اعتبارًا 11 أذار.



وبالإضافة إلى الهواتف، يُتوقع أيضًا أن تطلق "سامسونغ" سماعات Galaxy Buds 4 اللاسلكية خلال حدث "Unpacked" المرتقب. (العربية)

Advertisement