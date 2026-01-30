تجربة جديدة من ستاربكس.. القهوة ترتبط بـالذكاء الاصطناعي!

أعلنت عن تطوير مساعد ذكي جديد يعتمد على يهدف إلى مساعدة الزبائن في تحويل رغباتهم وحالاتهم المزاجية إلى وصفات مشروبات مخصصة، في خطوة تعكس تصاعد دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة الطلب اليومية.

ويأتي هذا التطوير بالتزامن مع تزايد التنافس على تقديم تجربة أكثر تفرداً في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتشير التقارير إلى أن ، الذي يوصف بأنه "مرافق طلب" أو "ordering companion"، يتيح للمستخدمين مشاركة مشاعرهم أو "الفايب" الذي يبحثون عنه، ليقوم الذكاء الاصطناعي باقتراح مشروب مناسب من قائمة ستاربكس أو تصميم وصفة خاصة بناءً على تلك المدخلات.

ويُلخص هذا المفهوم التسويقي بعبارة: "صف حالتك المزاجية، تحصل على مشروب"، في تحول عن النهج التقليدي القائم على اختيار المكونات فقط.





يؤكد التقرير أن مصطلح "vibe coffee" يهدف إلى تغيير توجه التسويق في ستاربكس من عرض الخصائص التقنية للمشروبات إلى التركيز على التجربة الشعورية التي ينشدها الزبون، إذ يقول نص التقرير: "المشروب لا يُختار فقط حسب الحليب أو النكهات، بل وفق الإحساس الذي يبحث عنه الزبون".





ويوضح التقرير أن نظام الذكاء الاصطناعي يستند إلى وصف المستخدم لحالته المزاجية أو تفضيلاته، ليقوم باقتراح وصفة مشروب مخصصة تتناسب مع تلك الأوصاف.

وتستهدف هذه الآلية الزبائن الذين قد يجدون صعوبة في ترجمة مشاعرهم إلى خيارات تقليدية، بحيث يتولى النظام الذكي اختيار النكهة، ودرجة الحلاوة، ونوعية الحليب والعديد من الإضافات الممكنة وفق كلمات المستخدم.





ولم تكشف ستاربكس حتى الآن عن أية أرقام تتعلق بعدد الوصفات الممكنة أو أسعار المشروبات أو حجم الاستثمار في التقنية الجديدة، كما لم تحدد موعد إطلاق النظام رسمياً أو الأسواق التي سيجري طرحها فيها أولاً. وتشير الصياغة إلى أن المشروع في مرحلة البناء أو الاختبار المبكر، دون تحديد إن كان سيتوفر عبر تطبيق الهواتف الذكية أو شاشات الطلب في الفروع أو أي قناة أخرى.

كذلك، لم توضح الشركة كذلك مدى إدماج النظام الجديد في برامج الولاء أو بيانات الزبائن السابقة.





ويعد مشروع مساعد الطلبات الذكي في ستاربكس مثالاً متقدماً على توجه القطاع نحو تخصيص تجربة الشراء وتسهيلها، خاصة للعملاء غير المعتادين على قوائم المشروبات. وقد يدفع نجاح هذه الخطوة سلاسل الأطعمة والمقاهي المنافسة إلى تطوير حلول معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الحوار والشعور بدلاً من القوائم الثابتة.

وهذه الحركة، إذا ما توسعت، ستؤثر في تجربة المستهلك حتى في ، حيث يحظى تخصيص قائمة الطلبات "المنيو" والتفاعل الشخصي باهتمام متزايد.





وتجسد مبادرة ستاربكس لإدماج الذكاء الاصطناعي في الطلب مثالاً على كيفية تطويع التكنولوجيا لتحسين تجربة الزبون، وجعل عملية اختيار المشروب أكثر سهولة وتفرداً، وهو ما يسهم في دفع القطاع بالتدريج نحو تبني حلول أكثر ذكاء وتفاعلًا. (aitnews)