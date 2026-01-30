جديد "إنفيديا".. "Earth-2" لتعزيز دقة توقعات الطقس

أعلنت شركة إنفيديا عن تطوير نماذج "Earth-2" بهدف تحسين دقة وسرعة توقعات الطقس حول العالم، عبر دمج بيانات عالية الدقة مع أدوات مفتوحة المصدر لتقديم تنبؤات جوية عالمية ومحلية أكثر موثوقية.





تشير إنفيديا إلى أن نماذج "Earth-2" تعتمد تكامل بيانات عالية الدقة، مما يتيح تمثيلاً أكثر تفصيلاً لحالة الغلاف الجوي والظروف المناخية على المستويين العالمي والمحلي. ويُتوقع أن يساهم هذا التطور في تعزيز فهم الأنماط الجوية والتقلبات المناخية، لا سيما في المناطق الحساسة مثل المدن الساحلية والمناطق الزراعية.





الأدوات المفتوحة تعزز التعاون التطبيقي



توفر منصة "Earth-2" إمكانيات استخدام أدوات مفتوحة المصدر في بنيتها التقنية، وتمكّن الباحثين والمطورين والمؤسسات من دمج هذه النماذج في أنظمتهم وتحديثها أو توسيع قدراتها بسهولة. وتوضح الشركة أن هذه الاستراتيجية تدعم بناء نظام بيئي تعاوني حول النماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد جهات متنوعة من التحسينات المستمرة في الخوارزميات والبيانات.





توقعات آنية وموثوقة بتقنيات أسرع



تؤكد إنفيديا أن نماذج "Earth-2" توفر توقعات جوية بسرعة تفوق الأساليب التقليدية المعتمدة على النماذج العددية فقط، مع مستوى أعلى من الدقة. وتشمل الميزات تحسين القدرة على إنتاج تنبؤات على النطاقين العالمي والمحلي، ما يسهل تتبع الجوية في مناطق محددة وتوفير صورة شاملة لحالة الطقس عالمياً.





بيانات دقيقة وتغطية متعددة المستويات



تشير المعلومات إلى أن نماذج "Earth-2" تقدم توقعات الطقس على مستويين: عالمياً لرصد حركة الأنظمة الجوية الكبرى، ومحلياً لتقديم تفاصيل أدق في مناطق بعينها. وتؤكد الشركة أنه من خلال دمج بيانات دقيقة مع الأدوات المفتوحة، يتم تسريع عملية التنبؤ مقارنةً بالوسائل التقليدية التي تتطلب وقتاً أطول وقدرات حوسبة أعلى.





تحول في خدمات الطقس وحلول المستخدم النهائي



يتوقع محللون أن يسهم تطوير نماذج "Earth-2" في تغيير طريقة تقديم خدمات الطقس للمستخدمين والشركات، من خلال دعم تطبيقات الهواتف الذكية، منصات الأخبار، أنظمة ، والخطط التشغيلية للقطاعات الحيوية مثل الطيران والزراعة والطاقة. وتفيد الشركة بأن الاعتماد على بيانات دقيقة وأدوات مفتوحة المصدر يوفر للأسواق العالمية، بما فيها ، تنبؤاً جوياً أسرع وأكثر دقة، ما يساعد على تحسين التخطيط اليومي والاستعداد للظروف الجوية المتقلبة.





يمثل إدخال نماذج "Earth-2" من إنفيديا نقلة نوعية في قطاع الأرصاد الجوية، إذ تعد بتسهيل الوصول إلى معلومات الطقس الدقيقة بزمن قياسي لمختلف الأطراف، ما يعزز جاهزية المجتمعات والشركات لمواجهة تأثيرات تغير المناخ والتقلبات الجوية. (aitnews)