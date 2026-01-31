تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

بشأن أسعار سلسلة آيفون 18.. قرار مُفاجئ من شركة آبل

Lebanon 24
31-01-2026 | 01:00
بشأن أسعار سلسلة آيفون 18.. قرار مُفاجئ من شركة آبل
بشأن أسعار سلسلة آيفون 18.. قرار مُفاجئ من شركة آبل photos 0
أوردت تقارير مؤخرا عن قرار مفاجئ من شركة آبل بالحفاظ على أسعار سلسلة آيفون 18 عند مستوياتها الحالية، على الرغم من الارتفاع الكبير في تكلفة ذاكرة الهواتف والمكونات الأخرى. 

وأوضح المحلل المخضرم لشركة آبل، مينغ-تشي كو، أن الشركة ستحتفظ بسعر انطلاق طرازات آيفون 18 الأساسية عند مستوى 799 دولاراً للطراز الأساسي، عند طرحها المتوقع في أواخر عام 2026.

وأشار كو في منشور على منصة "إكس" إلى أن الشركة قد تواجه تحديات في سلسلة التوريد بسبب الطلب المتزايد على مكونات الذكاء الاصطناعي، لكن من المتوقع أن تتمكن من امتصاص هذه التكاليف دون رفع الأسعار.

وأوضح المنشور أن طراز آيفون 18 الأساسي قد يبدأ بسعر 799 دولاراً، فيما من المتوقع أن يصل سعر طرازات Pro وPro Max، والتي قد تشمل أول آيفون قابل للطي، إلى ما بين 2000 و2500 دولار عند إطلاقها في خريف 2026. أما الطراز القياسي وطراز آيفون 18e المتوسط، فمن المحتمل أن يتم طرحهما في ربيع 2027.

وتشير تقديرات شركة IDC إلى أن شحنات آيفون في 2025 تصل إلى نحو 247 مليون وحدة، بزيادة 6% عن العام السابق، مدعومة بالطلب القوي في الصين والاهتمام بالطرازات الفاخرة.
 
"أبل" تدرس تأجيل إطلاق آيفون 18 العادي إلى هذا التاريح!
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
لمستخدمي سامسونج.. الشركة قد ترفع أسعار هذه السلسلة!
هل يتم تأجيل اصدار "آيفون 18" إلى 2027؟
