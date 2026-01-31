الكون نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق.. هذا ما كشفه تلسكوب "جيمس ويب"

أظهرت ملاحظات أتاحها تلسكوب " ويب" الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ومرصد تشاندرا للأشعة السينية أدلة جديدة على أن نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق، مع ملاحظات تشير إلى تشكل عنقود أو حزمة مجرات بعد الانفجار العظيم في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقاً.ولفت الباحثون إلى ان هذه الملاحظات تظهر حزمة مجرات ناشئة تحتوي على ما لا يقل عن 66 مجرة محتملة، بكتلة إجمالية تبلغ نحو 20 تريليون نجم بحجم شمسنا، يعود تاريخها إلى حوالي مليار سنة بعد الانفجار العظيم الذي بدأ به الكون قبل نحو 13.8 مليار سنة، وفق .فيما تعد عناقيد المجرات من بين أكبر التشكيلات الكونية، وكان يُعتقد أنها احتاجت إلى وقت أطول بكثير لتتشكل في الكون المبكر. ومجرتنا درب هي جزء من عنقود مجرات.وأوضح أكوس بوجدان عالم الفيزياء الفلكية من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية، وهو المؤلف للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، أن "عنقود المجرات، كما يوحي اسمه، هو تجمع مجرات، عادة ما يتراوح عددها بين مئات إلى عدة آلاف"، مبيناً أن "هذه المجرات توجد داخل هالة من الساخن الذي تصل درجة حرارته إلى ملايين الدرجات، والنظام بأكمله مرتبط ببعضه البعض بواسطة المادة المظلمة".وتمثل المادة المظلمة، التي لا تصدر أو تعكس الضوء، حوالي 85% من مادة الكون. أما المادة العادية، مثل النجوم والكواكب وكل شيء آخر مرئي، فتمثل النسبة المتبقية.إلى ذلك يستنتج العلماء وجود المادة المظلمة بناء على تأثيراتها فيما يتعلق بالجاذبية على نطاق واسع، مثل كيفية تماسك عناقيد المجرات معاً.