تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

الكون نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق.. هذا ما كشفه تلسكوب "جيمس ويب"

Lebanon 24
31-01-2026 | 00:13
A-
A+
الكون نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق.. هذا ما كشفه تلسكوب جيمس ويب
الكون نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق.. هذا ما كشفه تلسكوب جيمس ويب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت ملاحظات أتاحها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ومرصد تشاندرا للأشعة السينية أدلة جديدة على أن الكون نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق، مع ملاحظات تشير إلى تشكل عنقود أو حزمة مجرات بعد الانفجار العظيم في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقاً.

ولفت الباحثون إلى ان هذه الملاحظات تظهر حزمة مجرات ناشئة تحتوي على ما لا يقل عن 66 مجرة محتملة، بكتلة إجمالية تبلغ نحو 20 تريليون نجم بحجم شمسنا، يعود تاريخها إلى حوالي مليار سنة بعد الانفجار العظيم الذي بدأ به الكون قبل نحو 13.8 مليار سنة، وفق رويترز.

فيما تعد عناقيد المجرات من بين أكبر التشكيلات الكونية، وكان يُعتقد أنها احتاجت إلى وقت أطول بكثير لتتشكل في الكون المبكر. ومجرتنا درب التبانة هي جزء من عنقود مجرات.

وأوضح أكوس بوجدان عالم الفيزياء الفلكية من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، أن "عنقود المجرات، كما يوحي اسمه، هو تجمع مجرات، عادة ما يتراوح عددها بين مئات إلى عدة آلاف"، مبيناً أن "هذه المجرات توجد داخل هالة من الغاز الساخن الذي تصل درجة حرارته إلى ملايين الدرجات، والنظام بأكمله مرتبط ببعضه البعض بواسطة المادة المظلمة".

وتمثل المادة المظلمة، التي لا تصدر أو تعكس الضوء، حوالي 85% من مادة الكون. أما المادة العادية، مثل النجوم والكواكب وكل شيء آخر مرئي، فتمثل النسبة المتبقية.

إلى ذلك يستنتج العلماء وجود المادة المظلمة بناء على تأثيراتها فيما يتعلق بالجاذبية على نطاق واسع، مثل كيفية تماسك عناقيد المجرات معاً.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جديد قضية "أبو عمر".. هذا ما كشفه الوزير السابق يوسف فنيانوس
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني السابق لسكاي نيوز عربية: عملية تحرير الجنوب كانت أسرع منها في الشمال بسبب تواطؤ "الإخوان"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عن خامنئي.. هذا ما كشفتهُ "غوغل"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هاوٍ ووالده يستعيدان لقب أسرع طائرة "FPV" في العالم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

إدارة الطيران

التبانة

الرئيسي

رويترز

جاذبية

المجر

الغاز

الفلك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
14:00 | 2026-01-30
Lebanon24
09:38 | 2026-01-30
Lebanon24
07:34 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24