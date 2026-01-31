تطوير شريحة ذكاء اصطناعي مرنة للأجهزة القابلة للارتداء

طور باحثون من جامعتي تسينغهوا وبيكين شريحة ذكاء اصطناعي مرنة تُعرف باسم "FLEXI"، أرق من شعرة الإنسان، يمكن طيّها آلاف المرات دون أن تتأثر دوائرها الداخلية، ما يفتح آفاقًا جديدة للأجهزة القابلة للارتداء لتشغيل بشكل مستقل دون الاعتماد على الهواتف الذكية أو السحابة.

ووفقًا لتقرير لموقع "ديجيتال تريندز"، فإن الشريحة مصنوعة على شكل فيلم بلاستيكي رقيق يحتوي على دوائر من السيليكون متعدد البلورات منخفض الحرارة، ما يجعلها قابلة للانثناء واللف والتمدد دون أي ضرر. وقد نجت الشريحة من أكثر من 40,000 دورة انثناء، مما يجعلها مناسبة للرقع الذكية وأجهزة مراقبة الصحة التي تتطلب تكيّفًا مع شكل جسم الإنسان.

وأثبتت "FLEXI" فعاليتها عمليًا، حيث رصدت عدم انتظام ضربات القلب بدقة 99.2% وتتبع الأنشطة اليومية مثل المشي وركوب الدراجات بدقة 97.4%، مع استهلاك أقل من 1% من الطاقة التي تستخدمها الشرائح التقليدية. ومن المتوقع أن يكون سعر الوحدة أقل من دولار واحد عند الإنتاج بكميات كبيرة.

وأشار الباحثون إلى أن الخطوة التالية هي دمج المزيد من المستشعرات وزيادة تعقيد الشريحة، لتصبح الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بالذكاء الاصطناعي أكثر تنوعًا وملائمة للاستخدام اليومي.