جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "انستغرام".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
31-01-2026 | 14:00
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها photos 0
تشير تقارير نشرها موقع "تك كرانش" إلى أن منصة إنستغرام بدأت تطوير مزيّة جديدة تمنح المستخدمين حرية إزالة أنفسهم من قوائم "الأصدقاء المقربين" لدى المستخدمين الآخرين، في خطوة تهدف إلى دعم خصوصية المستخدم وتحكّمه في علاقاته الرقمية.
 
 
وأعلنت شركة "ميتا"، مالكة إنستغرام، أن فريقها يعمل على تطوير خيار يسمح لأي مستخدم بمغادرة قائمة "الأصدقاء المقربين" دون الحاجة إلى انتظار إزالة صاحب القائمة له.
 
 
وتشكل هذه المزيّة تحولاً في مفهوم "الأصدقاء المقربين" الذي كان يمنح حق الإضافة والحذف لصاحب الحساب فقط.


وتعتمد خاصية "الأصدقاء المقربين" على السماح للمستخدمين بمشاركة القصص والريلز والمنشورات مع دائرة صغيرة من المتابعين الذين يختارهم صاحب الحساب سابقاً، وتُستخدم في الغالب من أجل نشر محتوى أكثر خصوصية وحساسية.


وتوفر إنستغرام منذ سنوات مزيّة "Close Friends"، التي تمكّن المستخدم من تحديد مجموعة محددة من الأشخاص لمشاركة المحتوى الخاص معهم. ويملك صاحب الحساب حصراً صلاحية الإضافة أو الإزالة من هذه القائمة، فيما يظل الأشخاص المدرجون دون خيار للمغادرة الذاتية.


أيضاً، يستفيد المستخدمون من هذه الخاصية لمشاركة محتويات شخصية أو عائلية لا يرغبون في عرضها أمام جميع المتابعين، مما يجعل التحكم في عضوية هذه القائمة محورياً في حماية الخصوصية الرقمية.


وأكدت ""ميتا"" أن مزيّة مغادرة القوائم لا تزال في "مراحل مبكرة" من التطوير، ولم تبدأ المنصة بعدُ باختبارها على نطاق واسع أو محدود. ولم توضح الشركة بعدُ كيف ستعمل المزيّة عملياً، وكونَ صاحب القائمة سيتلقى إشعاراً بمغادرة أحد الأشخاص أم لا، مشيرة إلى أن التفاصيل التقنية لم تُحسم بالكامل حتى الآن.


وتأتي هذه التحديثات في إطار توجُّه منصات التواصل لمنح المستخدمين قدرة أكبر على تحديد نطاق ظهورهم وإدارة تفاعلاتهم. وتُعطي المزية المقترحة حرية أكبر لكل مستخدم لتقرير بقائه ضمن دوائر العلاقات الخاصة، مما يحد الحالات التي يشعر فيها بعدم الراحة تجاه محتوى حساس أو شخصي يشارَك معه دون رغبته.


وقد تساعد هذه الخطوة أيضاً في إعادة صياغة ديناميكيات التفاعل والعلاقات على منصة إنستغرام من خلال خيارات تحكّم متوازنة بين صاحب الحساب والمدعوين إلى قائمة الأصدقاء المقربين.


وتشير تصريحات "ميتا" إلى عدم وجود خطة زمنية أو اختبار علني حتى الآن، لكن المزية تحمل أهمية خاصة للمستخدمين العرب الذين يعتمدون على قوائم "الأصدقاء المقربين" لمشاركة تفاصيل عائلية أو اجتماعية محصورة. ويعني تفعيلها لاحقاً قدرة المستخدمين على ضبط نطاق الخصوصية باحترافية أكبر واستقلالية متزايدة، مما يعزز تجربتهم الرقمية وأمانهم في استخدام التطبيق. (aitnews)
 
 
