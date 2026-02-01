تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
موتورولا تعلن عن واحد من أفضل هواتف أندرويد
01-02-2026
|
06:21
photos
كشفت
موتورولا
عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة لمواصفاته الممتازة وسعره المنافس.
وحصل هاتف Moto G17 Power على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (165.7/76.8.8) ملم، وحمي بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
شاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 800 nits، وكثافتها 392 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Helio G81 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وجاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل مع تقنية HDR.
زوّدته موتورولا أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، وستطرحه بأسعار منافسة تبدأ من 190
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
