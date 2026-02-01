هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟

أظهرت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين الاستخدام المتكرر لتطبيقات وارتفاع معدلات الإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الأمرين.



وشملت الدراسة، التي نُشرت في كانون الثاني 2026 في مجلة الأميركية، استطلاع آراء أكثر من 20 ألف بالغ في ، وكشفت عن صلة بين كثافة استخدام تطبيقات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وزيادة مؤشرات الاكتئاب لدى بعض المستخدمين، بحسب " ".

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يتسبب بالاكتئاب، بل تشير إلى ارتباط إحصائي يحتاج إلى مزيد من البحث.



وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة "سبرينغ هيلث" الأميركية، الدكتور ميل ، الذي ناقش نتائج الدراسة في مقابلة صحفية، إن "الدراسة تُظهر وجود ارتباط وليس علاقة سببية"، موضحًا أن "من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون أصلًا من تحديات نفسية يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، أم أن بعض أنماط الاستخدام قد تسهم في ظهور هذه الأعراض".



وأشار براون إلى أن استطلاعات سابقة أظهرت أن أحد أكثر دوافع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا هو البحث عن دعم نفسي، وهو اتجاه وصفه بـ"المثير للقلق"، محذرًا من الاعتماد على هذه التقنيات كبديل عن التفاعل أو الرعاية المتخصصة. (إرم نيوز)