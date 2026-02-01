تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
-8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
Lebanon 24
01-02-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين الاستخدام المتكرر لتطبيقات
الذكاء الاصطناعي
وارتفاع معدلات الإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الأمرين.
وشملت الدراسة، التي نُشرت في كانون الثاني 2026 في مجلة
الجمعية الطبية
الأميركية، استطلاع آراء أكثر من 20 ألف بالغ في
الولايات المتحدة
، وكشفت عن صلة بين كثافة استخدام تطبيقات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وزيادة مؤشرات الاكتئاب لدى بعض المستخدمين، بحسب "
سبوتنيك
".
وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يتسبب بالاكتئاب، بل تشير إلى ارتباط إحصائي يحتاج إلى مزيد من البحث.
وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة "سبرينغ هيلث" الأميركية، الدكتور ميل
براون
، الذي ناقش نتائج الدراسة في مقابلة صحفية، إن "الدراسة تُظهر وجود ارتباط وليس علاقة سببية"، موضحًا أن "من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون أصلًا من تحديات نفسية يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، أم أن بعض أنماط الاستخدام قد تسهم في ظهور هذه الأعراض".
وأشار براون إلى أن استطلاعات سابقة أظهرت أن أحد أكثر دوافع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا هو البحث عن دعم نفسي، وهو اتجاه وصفه بـ"المثير للقلق"، محذرًا من الاعتماد على هذه التقنيات كبديل عن التفاعل
البشري
أو الرعاية المتخصصة. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
Lebanon 24
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
01/02/2026 21:18:56
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
01/02/2026 21:18:56
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
Lebanon 24
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
01/02/2026 21:18:56
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
Lebanon 24
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
01/02/2026 21:18:56
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
الجمعية الطبية
سبوتنيك
البشري
براون
دمين
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ناسا تكشف رسميًا عن "أثينا" أقوى كمبيوتر فائق في تاريخها
Lebanon 24
ناسا تكشف رسميًا عن "أثينا" أقوى كمبيوتر فائق في تاريخها
12:27 | 2026-02-01
01/02/2026 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم على "واتسآب"!
Lebanon 24
رسوم على "واتسآب"!
06:52 | 2026-02-01
01/02/2026 06:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا تعلن عن واحد من أفضل هواتف أندرويد
Lebanon 24
موتورولا تعلن عن واحد من أفضل هواتف أندرويد
06:21 | 2026-02-01
01/02/2026 06:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دبي تحتضنُ "قمة العلماء".. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول
Lebanon 24
دبي تحتضنُ "قمة العلماء".. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول
04:47 | 2026-02-01
01/02/2026 04:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اشترِ ساعة ذكية "فوراً".. الأسباب تكشفها دراسة
Lebanon 24
اشترِ ساعة ذكية "فوراً".. الأسباب تكشفها دراسة
03:00 | 2026-02-01
01/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
15:42 | 2026-01-31
31/01/2026 03:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:27 | 2026-02-01
ناسا تكشف رسميًا عن "أثينا" أقوى كمبيوتر فائق في تاريخها
06:52 | 2026-02-01
رسوم على "واتسآب"!
06:21 | 2026-02-01
موتورولا تعلن عن واحد من أفضل هواتف أندرويد
04:47 | 2026-02-01
دبي تحتضنُ "قمة العلماء".. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول
03:00 | 2026-02-01
اشترِ ساعة ذكية "فوراً".. الأسباب تكشفها دراسة
23:00 | 2026-01-31
هذا ما قيل عن "الرسائل المشفرة" ضمن "واتسآب".. تحقيقات تجري!
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 21:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24