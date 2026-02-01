تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
دعوى تهز ثقة المستخدمين… هل تقرأ ميتا محادثات واتساب؟

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:00
دعوى تهز ثقة المستخدمين… هل تقرأ ميتا محادثات واتساب؟
أعادت دعوى قضائية جديدة إثارة التساؤلات حول ما تحميه خاصية التشفير من طرف إلى طرف في واتساب، وما لا تحميه، رفع مجموعة من المدعين دعوى ضد شركة ميتا، متهمين إياها بتضليل المستخدمين من خلال ادعائها أن التشفير من طرف إلى طرف يضمن عدم إمكانية قراءة البيانات، بما في ذلك الصور والفيديوهات، من قبل الشركة أو أي طرف ثالث، وجاء في الدعوى أن ميتا وواتساب "يخزنان ويحللان ويمكنهما الوصول عمليًا إلى جميع محادثات مستخدمي واتساب المزعومة.

أثارت مزاعم الدعوى ردود فعل قوية من إيلون ماسك، ومؤسس تيليجرام بافل دوروف، وتوضيح من رئيس واتساب ويل كاثكارت، وذكرت بلومبرج أن الدعوى تزعم أن موظفي ميتا يمكنهم الوصول إلى محتوى محادثات واتساب من خلال عملية داخلية، بما يتجاوز وعد الخصوصية الذي يراه المستخدمون في التطبيق، ووفقًا للتقارير يمكن للموظفين تقديم طلب إلى مهندس في ميتا لسحب الرسائل في الوقت الفعلي باستخدام معرف المستخدم.
ورفضت ميتا هذه الاتهامات ووصفت الدعوى بأنها بلا أساس، وقال متحدث باسم الشركة إن واتساب مشفر من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول سيجنال منذ عشر سنوات، واصفًا الدعوى بأنها عمل خيالي لا قيمة له.

ومع انتشار الدعوى على الإنترنت، نشر ماسك على منصة إكس: "واتساب غير آمن، حتى سيجنال قابل للتساؤل،  استخدم إكس شات"، و ساعد منشور ماسك في تحويل النزاع إلى جدل أوسع حول مدى تطابق ادعاءات التشفير مع سلوك المنتج في الواقع وممارسات الشركات.

وعلق مؤسس تيليجرام بافل دوروف بعد ظهور الدعوى، منتقدًا أمان واتساب، ومشيرًا إلى أن الاعتقاد بأن التطبيق آمن في 2026 سيكون غير منطقي، وفقًا للتقارير، كذلك تعكس تصريحاته التنافس الطويل بين تيليجرام وواتساب حول أي منصة توفر حماية أقوى للخصوصية.

من جانبه دافع رئيس واتساب، ويل كاثكارت، عن التطبيق واصفًا المزاعم بأنها خاطئة تمامًا، وقال إن واتساب لا يمكنه قراءة الرسائل لأن مفاتيح التشفير مخزنة على هاتفك، مؤكدًا أن الدعوى بلا أي جدوى وتهدف فقط لجذب العناوين الإعلامية.
وحتى إذا كانت محتويات الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف، غالبًا ما تترك جدالات الخصوصية نقاط ضعف محتملة مثل النسخ الاحتياطية السحابية، والرسائل المعاد توجيهها، والتقارير، وبيانات التعريف "من تواصلت معه، ومتى، ومن أين".

 ولتقليل المخاطر، تحقق مما إذا كانت النسخ الاحتياطية مفعلة، وراجع ما يتم تخزينه في السحابة، وقلل ما تشاركه في أي نظام تقارير على المنصة، يتيح واتساب أيضًا تشفير النسخ الاحتياطية من طرف إلى طرف، ويمكنك تفعيل ذلك من إعدادات التطبيق. (اليوم السابع)
 
ميتا تنفي وتهاجم دعوى جماعية تتعلق بالتشفير الكامل لرسائل واتساب
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:38
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:38
وداعًا لرقم الهاتف… واتساب تتجه لاعتماد أسماء المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:38
ميتا تطلق اشتراكات مدفوعة لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:38

