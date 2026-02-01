دعوى تهز ثقة المستخدمين… هل تقرأ ميتا محادثات واتساب؟

أعادت دعوى قضائية جديدة إثارة التساؤلات حول ما تحميه خاصية التشفير من طرف إلى طرف في ، وما لا تحميه، رفع مجموعة من المدعين دعوى ضد ، متهمين إياها بتضليل المستخدمين من خلال ادعائها أن التشفير من طرف إلى طرف يضمن عدم إمكانية قراءة البيانات، بما في ذلك الصور والفيديوهات، من قبل الشركة أو أي ، وجاء في الدعوى أن ميتا وواتساب "يخزنان ويحللان ويمكنهما الوصول عمليًا إلى جميع محادثات مستخدمي واتساب المزعومة.أثارت مزاعم الدعوى ردود فعل قوية من ، ومؤسس تيليجرام دوروف، وتوضيح من رئيس واتساب ويل كاثكارت، وذكرت بلومبرج أن الدعوى تزعم أن موظفي ميتا يمكنهم الوصول إلى محتوى محادثات واتساب من خلال عملية داخلية، بما يتجاوز وعد الخصوصية الذي يراه المستخدمون في التطبيق، ووفقًا للتقارير يمكن للموظفين تقديم طلب إلى مهندس في ميتا لسحب الرسائل في الوقت الفعلي باستخدام معرف المستخدم.ورفضت ميتا هذه الاتهامات ووصفت الدعوى بأنها بلا أساس، وقال متحدث باسم الشركة إن واتساب مشفر من طرف إلى طرف باستخدام سيجنال منذ عشر سنوات، واصفًا الدعوى بأنها عمل خيالي لا قيمة له.ومع انتشار الدعوى على الإنترنت، نشر على منصة إكس: "واتساب غير آمن، حتى سيجنال قابل للتساؤل، استخدم إكس شات"، و ساعد منشور ماسك في تحويل النزاع إلى جدل أوسع حول مدى تطابق ادعاءات التشفير مع سلوك المنتج في الواقع وممارسات الشركات.وعلق مؤسس تيليجرام بافل دوروف بعد ظهور الدعوى، منتقدًا أمان واتساب، ومشيرًا إلى أن الاعتقاد بأن التطبيق آمن في 2026 سيكون غير منطقي، وفقًا للتقارير، كذلك تعكس تصريحاته التنافس بين تيليجرام وواتساب حول أي منصة توفر حماية أقوى للخصوصية.من جانبه دافع رئيس واتساب، ويل كاثكارت، عن التطبيق واصفًا المزاعم بأنها خاطئة تمامًا، وقال إن واتساب لا يمكنه قراءة الرسائل لأن مفاتيح التشفير مخزنة على هاتفك، مؤكدًا أن الدعوى بلا أي جدوى وتهدف فقط لجذب العناوين الإعلامية.وحتى إذا كانت محتويات الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف، غالبًا ما تترك جدالات الخصوصية نقاط ضعف محتملة مثل النسخ الاحتياطية السحابية، والرسائل المعاد توجيهها، والتقارير، وبيانات التعريف "من تواصلت معه، ومتى، ومن أين".ولتقليل المخاطر، تحقق مما إذا كانت النسخ الاحتياطية مفعلة، وراجع ما يتم تخزينه في السحابة، وقلل ما تشاركه في أي نظام تقارير على المنصة، يتيح واتساب أيضًا تشفير النسخ الاحتياطية من طرف إلى طرف، ويمكنك تفعيل ذلك من إعدادات التطبيق. (اليوم السابع)