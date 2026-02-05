تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد قلق المستخدمين من سياسة الخصوصية.. تيك توك يعود إلى نمو ثابت

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:32
A-
A+
بعد قلق المستخدمين من سياسة الخصوصية.. تيك توك يعود إلى نمو ثابت
بعد قلق المستخدمين من سياسة الخصوصية.. تيك توك يعود إلى نمو ثابت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعافى تطبيق تيك توك إلى حد كبير من التراجع المحدود في عدد المستخدمين النشطين خلال الأيام التي أعقبت تغيير ملكيته، بعد سيطرة مجموعة من المستثمرين الأمريكيين على عملياته في الولايات المتحدة.

ورغم أن هذا التراجع كان قصير الأمد، فقد استفادت منه تطبيقات الفيديو المنافسة مثل أب سكرولد وسكاي لايت سوشيال، التي شهدت زيادة سريعة في عدد المستخدمين الذين بحثوا عن بدائل لتطبيق تيك توك.

ووفق تقديرات شركة Similarweb المتخصصة في تحليل السوق الرقمية، انخفض عدد المستخدمين النشطين لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مباشرة بعد تغيير الملكية إلى ما بين 86 و88 مليون يومياً، مقارنة بمتوسط 92 مليون مستخدم نشط يومياً.

غير أن التطبيق سرعان ما استعاد زخمه، ليصل إلى أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يومياً؛ ما يشير إلى أن العديد ممن تركوا المنصة قد عادوا إليها.

وبالتوازي مع هذا الانخفاض الطفيف في استخدام تيك توك، شهدت تطبيقات مشاركة الفيديو البديلة نموًا ملحوظًا. ورغم أن حجم أب سكرولد لا يزال محدودًا مقارنة بتيك توك، إلا أنه بلغ ذروة 138,500 مستخدم نشط يومياً في 28 كانون الثاني، قبل أن ينخفض حالياً إلى 68,000 مستخدم.

كما بلغ عدد مستخدمي سكاي لايت سوشيال النشطين يومياً 81,200 مستخدم، وفقاً لتقديرات Similarweb، ثم انخفض هذا العدد لاحقاً إلى 56,300 مستخدم.

وبحسب تصريح الشركة لموقع TechCrunch، فقد ارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في سكاي لايت سوشيال إلى 380,000 مستخدم في أواخر كانون الثاني.

ولم يكن انخفاض استخدام تطبيق تيك توك، الذي دفع البعض لتجربة التطبيقات الجديدة، مدفوعاً بشكل مباشر بتغيير الملكية، بل بمخاوف المستخدمين من تأثير ذلك على تجربتهم على تيك توك.

وتزايدت المخاوف بشأن سياسة الخصوصية المُحدَّثة لتيك توك، والتي منحت التطبيق إذناً بتتبع الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين؛ ما أدى إلى ردود فعل سلبية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وعند إعادة تدقيق سياسة الخصوصية، لاحظ بعض المستخدمين عبارات مثيرة للقلق، مثل إشارة تيك توك إلى إمكانية جمع "وضع الهجرة" للمستخدمين إلى جانب بيانات شخصية أخرى.

إلا أن هذا الأمر تبين لاحقًا أنه إشارة ضمنية بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، الذي يُلزم الشركات بإبلاغ المستهلكين عند جمع بيانات حساسة معينة.

ويلتزم تيك توك بهذا القانون؛ إذ إن أي محتوى فيديو يشاركه المستخدم على المنصة يُصبح جزءاً من بياناته، ما يستوجب الإفصاح عنه.

بالإضافة إلى ذلك، واجه تطبيق تيك توك انقطاعًا في مركز البيانات استمر لعدة أيام في وقت غير مناسب؛ ما أدى إلى تعطل التطبيق جزئيًا. تأثر البحث والإعجابات والتعليقات أحيانًا، وظهرت مشاكل في الفيديوهات والدردشة، بالإضافة إلى اضطراب خوارزمية التطبيق. وظن بعض المستخدمين أن هذه الأعطال تشير إلى فرض تيك توك رقابة على محتواهم؛ ما دفعهم للبحث عن بدائل.

وأعلنت الشركة أنه تم حل مشكلة انقطاع الخدمة في مركز البيانات، وعزت ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن عاصفة شتوية.

ومع تقبّل المستخدمين للشروط والأحكام الجديدة وحلّ المشكلات الناجمة عن انقطاع الخدمة، عادوا إلى المنصة، وفقاً لبيانات Similarweb.

ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن استخدام تيك توك يشهد انخفاضاً تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 100 مليون مستخدم نشط يومياً من تموز إلى تشرين الأول 2025، مقارنةً بأكثر من 90 مليون مستخدم حالياً. (ارم نيوز)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خوارزميات تيك توك تثير جدلاً حول خصوصية المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق تقنية جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تُنهي إحدى أبرز أدوات الخصوصية لمستخدميها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهام سائقة بالقتل غير العمد بعد بث مباشر على تيك توك أثناء القيادة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كاليفورنيا

التيار

أمريكي

جمالي

دمين

تموز

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:43 | 2026-02-05
Lebanon24
23:00 | 2026-02-04
Lebanon24
16:04 | 2026-02-04
Lebanon24
15:04 | 2026-02-04
Lebanon24
12:49 | 2026-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24