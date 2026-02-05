بعد قلق المستخدمين من سياسة الخصوصية.. تيك توك يعود إلى نمو ثابت

تعافى تطبيق تيك توك إلى حد كبير من التراجع المحدود في عدد المستخدمين النشطين خلال الأيام التي أعقبت تغيير ملكيته، بعد سيطرة مجموعة من المستثمرين الأمريكيين على عملياته في .ورغم أن هذا التراجع كان قصير الأمد، فقد استفادت منه تطبيقات الفيديو المنافسة مثل أب سكرولد وسكاي سوشيال، التي شهدت زيادة سريعة في عدد المستخدمين الذين بحثوا عن بدائل لتطبيق تيك توك.ووفق تقديرات شركة Similarweb المتخصصة في تحليل السوق الرقمية، انخفض عدد المستخدمين النشطين لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مباشرة بعد تغيير الملكية إلى ما بين 86 و88 مليون يومياً، مقارنة بمتوسط 92 مليون مستخدم نشط يومياً.غير أن التطبيق سرعان ما استعاد زخمه، ليصل إلى أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يومياً؛ ما يشير إلى أن العديد ممن تركوا المنصة قد عادوا إليها.وبالتوازي مع هذا الانخفاض الطفيف في استخدام تيك توك، شهدت تطبيقات مشاركة الفيديو البديلة نموًا ملحوظًا. ورغم أن حجم أب سكرولد لا يزال محدودًا مقارنة بتيك توك، إلا أنه بلغ ذروة 138,500 مستخدم نشط يومياً في 28 كانون الثاني، قبل أن ينخفض حالياً إلى 68,000 مستخدم.كما بلغ عدد مستخدمي سكاي لايت سوشيال النشطين يومياً 81,200 مستخدم، وفقاً لتقديرات Similarweb، ثم انخفض هذا العدد لاحقاً إلى 56,300 مستخدم.وبحسب تصريح الشركة لموقع TechCrunch، فقد ارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في سكاي لايت سوشيال إلى 380,000 مستخدم في أواخر كانون الثاني.ولم يكن انخفاض استخدام تطبيق تيك توك، الذي دفع البعض لتجربة التطبيقات الجديدة، مدفوعاً بشكل مباشر بتغيير الملكية، بل بمخاوف المستخدمين من تأثير ذلك على تجربتهم على تيك توك.وتزايدت المخاوف بشأن سياسة الخصوصية المُحدَّثة لتيك توك، والتي منحت التطبيق إذناً بتتبع الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين؛ ما أدى إلى ردود فعل سلبية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.وعند إعادة تدقيق سياسة الخصوصية، لاحظ بعض المستخدمين عبارات مثيرة للقلق، مثل إشارة تيك توك إلى إمكانية جمع "وضع الهجرة" للمستخدمين إلى جانب بيانات شخصية أخرى.إلا أن هذا الأمر تبين لاحقًا أنه إشارة ضمنية بموجب قانون خصوصية المستهلك في (CCPA)، الذي يُلزم الشركات بإبلاغ المستهلكين عند جمع بيانات حساسة معينة.ويلتزم تيك توك بهذا القانون؛ إذ إن أي محتوى فيديو يشاركه المستخدم على المنصة يُصبح جزءاً من بياناته، ما يستوجب الإفصاح عنه.بالإضافة إلى ذلك، واجه تطبيق تيك توك انقطاعًا في مركز البيانات استمر لعدة أيام في وقت غير مناسب؛ ما أدى إلى تعطل التطبيق جزئيًا. تأثر البحث والإعجابات والتعليقات أحيانًا، وظهرت مشاكل في الفيديوهات والدردشة، بالإضافة إلى اضطراب خوارزمية التطبيق. وظن بعض المستخدمين أن هذه الأعطال تشير إلى فرض تيك توك رقابة على محتواهم؛ ما دفعهم للبحث عن بدائل.وأعلنت الشركة أنه تم حل مشكلة انقطاع الخدمة في مركز البيانات، وعزت ذلك إلى انقطاع الكهربائي الناجم عن عاصفة شتوية.ومع تقبّل المستخدمين للشروط والأحكام الجديدة وحلّ المشكلات الناجمة عن انقطاع الخدمة، عادوا إلى المنصة، وفقاً لبيانات Similarweb.ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن استخدام تيك توك يشهد انخفاضاً تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 100 مليون مستخدم نشط يومياً من إلى تشرين الأول 2025، مقارنةً بأكثر من 90 مليون مستخدم حالياً. (ارم نيوز)