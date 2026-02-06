تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

مزايا عملية تجعل تجربة أندرويد أفضل في الاستخدام اليومي

Lebanon 24
06-02-2026 | 09:09
في ظل المنافسة المستمرة بين نظامي التشغيل أندرويد وiOS، يقضي الكثير من المستخدمين وقتًا طويلاً في المقارنة بين ميزات كل منصة. 

وبينما يتمتع آيفون بسمعة قوية لثباته وجودة تكامل التطبيقات، يرى بعض المستخدمين أن أجهزة أندرويد لا تزال تتفوق في جوانب عملية مهمة تجعل تجربة الاستخدام اليومية أسهل وأكثر مرونة.
من بين التجارب العملية التي يُشيد بها مستخدمو أندرويد هي إيماءة الرجوع Back gesture التي تعمل بنفس الطريقة عبر النظام بغضّ النظر عن التطبيق المستخدم.

وسواء كنت تتنقل في القوائم أو داخل التطبيقات، فإن إجراء الرجوع يبقى ثابتًا وسلسًا، مما يقلل الحاجة للتوقف والتفكير في كيفية الخروج من شاشة معينة. على النقيض، تعتمد آبل على إيماءات أو أزرار خاصة بكل تطبيق أو شاشة، ما قد يجعل التنقل في بعض الأحيان أقل سلاسة.
أحد أهم فروق الإستخدام الواقعية هي دعم أندرويد للتعدد الحقيقي للتطبيقات على شاشة واحدة، بما في ذلك الشاشات المنقسمة والنوافذ العائمة.

وهذه الميزة مفيدة عند العمل على أكثر من مهمة في وقت واحد، مثل الرد على رسالة أثناء مراجعة مستند أو محتوى آخر. في المقابل، يقتصر آيفون غالبًا على صورة داخل صورة للوسائط، دون دعم كامل لتشغيل تطبيقين تفاعليين جنبًا إلى جنب.

يلاحظ مستخدمو أندرويد أن لوحة المفاتيح الافتراضية في النظام توفر خيارات متقدمة تتجاوز مجرد الكتابة، مثل أدوات لتصحيح القواعد، الوصول إلى الحافظة المتعددة، أو حتى أدوات الترجمة المدمجة مباشرة في واجهة اللوحة.

كما أن التخطيط يمكن أن يشمل صفًا مخصصًا للأرقام أو رموز تساعد في تسريع كتابة النصوص. 

ميزة أخرى تكمن في خيارات الأجهزة الواسعة التي يوفرها نظام أندرويد، من الهواتف القابلة للطي إلى الأجهزة التي تدعم توسيع التخزين عبر بطاقات microSD أو إستخدام قلم حساس للضغط.

وهذا التنوع يتيح للمستخدمين اختيار هاتف يناسب احتياجاتهم الخاصة، بخيارات قد لا تتوفر في تشكيلة أبل الضيقة نسبيًا. (ارم نيوز)
