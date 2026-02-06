تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أزمة DRAM تضرب سوق الألعاب.. بطاقات إنفيديا الجديدة مؤجلة

Lebanon 24
06-02-2026 | 15:24
A-
A+

أزمة DRAM تضرب سوق الألعاب.. بطاقات إنفيديا الجديدة مؤجلة
أزمة DRAM تضرب سوق الألعاب.. بطاقات إنفيديا الجديدة مؤجلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، أشارت تقارير صناعية إلى أن شركة إنفيديا (NVIDIA) قد لا تطلق أي بطاقات رسوميات جديدة مخصصة للألعاب خلال عام 2026، ويأتي هذا القرار الصادم نتيجة النقص العالمي الحاد في رقائق الذاكرة المتطورة (DRAM)، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار استراتيجي بتحويل كامل حصتها من هذه الموارد الحيوية لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي التي تشهد طلبًا عالميًا يفوق طاقة الإنتاج المتاحة حاليًا.

وفقًا لموقع "ذا إنفورميشن"، فإن إنفيديا انتهت بالفعل من تصميم سلسلة "RTX 50 Super"، إلا أن القيود اللوجستية وتفضيل هوامش الربح العالية في قطاع مراكز البيانات أدى إلى تأجيل الإنتاج الشامل. وقد سجلت أسعار البطاقات الرائدة الحالية ارتفاعًا جنونيًا في الأسواق، مما وضع جمهور اللاعبين في موقف صعب تمامًا. وتؤكد الشركة أن الأولوية القصوى حاليًا هي تلبية احتياجات الشركات الكبرى التي تبني بنى تحتية للذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي أصبح يمثل الجزء الأكبر من إيرادات الشركة السنوية.

التحول الاستراتيجي نحو مراكز البيانات
تأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه إنفيديا تتصدر قائمة الشركات الأعلى قيمة عالميًا، حيث تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليون دولار، مدفوعة بـ "فقاعة" الذكاء الاصطناعي التي جعلت من رقائق الشركة سلعًا استراتيجية تتنافس عليها الدول والشركات الكبرى على حد سواء.

أزمة الذاكرة العالمية وتأثيرها

أدى النقص في مكونات الذاكرة عالية السرعة إلى إجبار كبار المصنعين على إعادة ترتيب أولوياتهم، مما أضر بسوق الحاسب الشخصي، كما لم تعد الألعاب تمثل سوى نسبة ضئيلة من دخل إنفيديا، مما يفسر تخلي الشركة المؤقت عن هذا القطاع لصالح تقنيات المستقبل. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة نقص الأفراد تضرب الجيش الإسرائيلي وسط استقالات واسعة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البنك الدولي يحذر من أزمة سوق العمل في الاقتصادات الناشئة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة شاملة تضرب كوبا.. انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغذاء يهدد الحياة اليومية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: نحنُ في مرحلة دقيقة والإنتخابات مؤجلة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

تاج الشام

ارم نيوز

الشام

سوميا

ستيت

الرب

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
12:16 | 2026-02-06
Lebanon24
09:09 | 2026-02-06
Lebanon24
06:36 | 2026-02-06
Lebanon24
02:34 | 2026-02-06
Lebanon24
00:17 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24