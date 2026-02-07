تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أبل تضاعف الرهان على بطارية آيفون "18 برو ماكس"

Lebanon 24
07-02-2026 | 10:45
أبل تضاعف الرهان على بطارية آيفون 18 برو ماكس
واصلت بطارية هاتف آيفون 18 برو ماكس، ترسيخ موقعها كأفضل بطارية على الإطلاق، من حيث عمر الاستخدام، في وقت تشير فيه تسريبات جديدة إلى أن شركة أبل تستعد لرفع سقف هذا التفوق مع الجيل المقبل من هذا النوع من الهواتف.

وكان هاتف آيفون 17 برو ماكس من أبل قد حاز مؤخراً على لقب أفضل هاتف ذكي من حيث عمر البطارية، بعد مقارنة أجراها موقع CNET شملت 34 هاتفاً ذكياً من مختلف العلامات التجارية، متفوقاً عليها جميعاً في اختبارات التحمل الفعلية.

وبحسب معلومات جديدة نشرت على موقع "Weibo"، من المتوقع أن يكون لطراز أبل المقبل سعة بطارية تبلغ حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة للطرازات المزودة بفتحة SIM، وحوالي 5200 مللي أمبير في الساعة للطرازات التي تدعم eSIM فقط.
 
ورغم أن هذه الزيادة ليست كبيرة على مستوى الأرقام، ولكن أثبت اختبار البطارية الذي أجرته CNET، تفوق أبل بفضل كفاءة العتاد والبرمجيات.

ومن المتوقع أن تستفيد سلسلة هواتف آيفون 18 من شريحة A20 Pro الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أي وقت مضى بفضل عملية تصنيع متطورة بدقة 2 نانومتر.

إلى جانب ذلك، تشير التسريبات إلى أن هواتف آيفون قد تأتي مزودة بمودم C2 الذي يشاع أنه مخصص لأجهزة آيفون الجديدة من أبل مزوداً بتحسينات في البطارية أيضاً، تماماً كما هو الحال مع مودمي C1 و C1X المخصصين لأجهزة آيفون 16e وآيفون إير، على التوالي.

ويُعد عمر البطارية أحد أهم الميزات بالنسبة للمستخدم العادي، ويبدو أن شركة أبل تخطط للاستمرار في تقديم ما يريده المستخدمون بالضبط عبر تحسينات متكاملة. (إرم نيوز)
أبل" تخطط لزيادة سعر آيفون 18 برو عبر "فخ التخزين"
تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"
"أبل" تدرس تأجيل إطلاق آيفون 18 العادي إلى هذا التاريح!
هل يتم تأجيل اصدار "آيفون 18" إلى 2027؟
أجهزة آيفون

شركة أبل

برو ماكس

نانومتر

العلا

بيرة

ماكس

