أبل تضاعف الرهان على بطارية آيفون "18 برو ماكس"

واصلت بطارية هاتف آيفون 18 ، ترسيخ موقعها كأفضل بطارية على الإطلاق، من حيث عمر الاستخدام، في وقت تشير فيه تسريبات جديدة إلى أن تستعد لرفع سقف هذا التفوق مع الجيل المقبل من هذا النوع من الهواتف.



وكان هاتف آيفون 17 برو من أبل قد حاز مؤخراً على لقب أفضل هاتف ذكي من حيث عمر البطارية، بعد مقارنة أجراها موقع CNET شملت 34 هاتفاً ذكياً من مختلف العلامات التجارية، متفوقاً عليها جميعاً في اختبارات التحمل الفعلية.



وبحسب معلومات جديدة نشرت على موقع "Weibo"، من المتوقع أن يكون لطراز أبل المقبل سعة بطارية تبلغ حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة للطرازات المزودة بفتحة SIM، وحوالي 5200 مللي أمبير في الساعة للطرازات التي تدعم eSIM فقط.

ورغم أن هذه الزيادة ليست كبيرة على مستوى الأرقام، ولكن أثبت اختبار البطارية الذي أجرته CNET، تفوق أبل بفضل كفاءة العتاد والبرمجيات.



ومن المتوقع أن تستفيد سلسلة هواتف آيفون 18 من شريحة A20 Pro الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أي وقت مضى بفضل عملية تصنيع متطورة بدقة 2 .



إلى جانب ذلك، تشير التسريبات إلى أن هواتف آيفون قد تأتي مزودة بمودم C2 الذي يشاع أنه مخصص لأجهزة آيفون الجديدة من أبل مزوداً بتحسينات في البطارية أيضاً، تماماً كما هو الحال مع مودمي C1 و C1X المخصصين لأجهزة آيفون 16e وآيفون إير، على التوالي.



ويُعد عمر البطارية أحد أهم الميزات بالنسبة للمستخدم العادي، ويبدو أن شركة أبل تخطط للاستمرار في تقديم ما يريده المستخدمون بالضبط عبر تحسينات متكاملة. (إرم نيوز)