تكنولوجيا وعلوم
خبراء يحذّرون من كابلات الإيثرنت المسطّحة.. أداء أضعف واستقرار أقل
Lebanon 24
08-02-2026
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذَّر خبراء التقنية من اقتناء كابلات "إيثرنت" المسطحة، مؤكدين أن غالبيتها تفتقر إلى الكفاءة الموجودة في الكابلات المستديرة التقليدية؛ ما يؤدي إلى تراجع جودة نقل البيانات داخل الشبكات المنزلية والمكتبية.
أوضح الخبراء أن البنية المسطحة لهذه الكابلات، رغم فوائدها التنظيمية وجمالية مظهرها، تتسبب غالبًا في ضعف استقرار الإشارة مقارنة بالبنية الملتوية للكابلات التقليدية التي تحمي البيانات من التداخل الكهرومغناطيسي.
ويعود السبب في ذلك إلى أن الأسلاك داخل الكابل غالبًا ما تكون غير ملتوية بشكل صحيح؛ ما يؤدي إلى زيادة التعرّض للتداخل الكهرومغناطيسي وتشويه الإشارة.
وفي كابلات "الإيثرنت" الشبكية المستديرة العادية، يتم لف أزواج الأسلاك بعضها حول بعض للتقليل من التشويش والتداخل عبر تقليل الحقل الكهرومغناطيسي الخارجي، وبالتالي تحسين جودة الاتصال.
وبحسب الخبراء، التصميم المسطح غالبًا ما يعني أن الأسلاك الداخلية تجري بشكل متواز دون لفّ مناسب. وهذا الشكل قد يتسبب في أن تعمل الأسلاك كهوائيات صغيرة تلتقط تداخلات من الأجهزة الكهربائية القريبة أو من خطوط الطاقة؛ ما يؤدي إلى ضعف الاستقرار وانخفاض الأداء، خصوصًا في الشبكات ذات المسافات الطويلة أو ذات السرعات العالية.
في المقابل، الكابلات التقليدية المستديرة تحتوي دائمًا على أزواج ملتوية مصممة وفق مواصفات معيارية، مثل: CAT5e أو CAT6؛ ما يجعلها أفضل في تثبيت الإشارة وتقليل الأخطاء.
وتظل الكابلات المسطحة حلًّا عمليًّا في حالات محدودة، كالتمرير تحت السجاد أو بمحاذاة الجدران، خاصة في المسافات القصيرة جدًّا، حيث يقل تأثير التداخل وفقدان الإشارة على الأداء.
وينصح الخبراءُ المتسوقين باختيار كابلات "إيثرنت" معيارية عالية الجودة مثل CAT5e أو CAT6 مدرجة بمعايير الصناعة. وكذلك تجنب الكابلات الرخيصة المسطحة التي لا تظهر أي معايير تصنيف واضحة على العبوة، وتفضيل الكابلات المستديرة في إعدادات الشبكات التي تتطلب سرعات أعلى واستقرارًا أكبر.
وأكد الخبراء أن المظهر التصميمي الخارجي لا يوازي جودة الأداء، وأن شراء كابلات "إيثرنت" المسطحة فقط لأنّها تبدو أنيقة أو مرنة قد يؤدي إلى مشاكل في الاتصال على المدى البعيد.
ويظل الخيار الأفضل للمستهلكين الذين يهتمون بالأداء هو اختيار كابلات ملتوية ومصممة وفق المعايير التقنية الصارمة. (ارم نيوز)
