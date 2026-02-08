حديث سياسة الخصوصية.. بيانات مستخدمي ستارلينك تدخل عالم الذكاء الاصطناعي

أصبح عملاء ستارلينك أحدث مصدر بيانات يستخدم في تدريب نماذج ، بعدما حدّثت الشركة سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح بجمع بيانات المستخدمين، بحيث يتم تفعيل هذه الميزة تلقائيًا، مع إتاحة إلغاء الاشتراك للمستخدمين.



وذكرت شركة ستارلينك في سياسة الخصوصية أنها قد تستخدم معلومات المستخدمين الشخصية "لتدريب نماذج التعلّم الآلي أو الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".



وقالت إنه قد تتم أيضاً مشاركة هذه البيانات مع جهات خارجية "لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لأغراضها المستقلة".



وقال بودينغتون، الخبير التقني في مؤسسة الحدود الإلكترونية غير الربحية المعنية بالحقوق الرقمية، في تصريح لموقع CNET، إن هذا التوجه يأتي ضمن "الاندفاع الكامل" نحو شبكة التعلّم الآلي القائمة على البيانات، أملا في أن يخرج منها شيء أفضل، "بغضّ النظر عن المعلومات الخاصة للمستخدمين".



وتوضح سياسة الخصوصية أن البيانات التي تجمعها ستارلينك تشمل معلومات الاتصال، ومؤشرات الأداء، وتفاصيل الفواتير، وهي بيانات نموذجية يجمعها مزودو خدمات الإنترنت.



وتُشير الشركة أيضاً إلى إمكانية جمع "معلومات الاتصال، مثل المعلومات الصوتية أو الإلكترونية أو المرئية"، إضافة إلى "الاستنتاجات التي قد يتم استخلاصها من المعلومات الشخصية الأخرى التي يتم جمعها".



وتؤكد الشركة أن سجل الإنترنت الخاص بالمستخدم لن تتم مشاركته أبداً مع نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عادات التصفح الفردية أو تتبع الموقع الجغرافي".



وبحسب المعايير التقنية المعتمدة، فإن حركة البيانات على معظم المواقع الإلكترونية تكون مشفرة باستخدام HTTPS، ما يعني أن ستارلينك لن تتمكن بالضرورة من الوصول إلى محتوى الرسائل الإلكترونية أو الاتصالات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي.



ومع ذلك، تبقى المواقع التي يزورها المستخدم وتوقيت هذه الزيارات بالغة الأهمية للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، ما قد يلحق ضرراً بالأفراد.



وقال بودينغتون إن "هناك عدداً من المخاطر، من بينها خطر الهندسة الفورية في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي قد تمكن هذه النماذج من إعادة إنتاج البيانات الأصلية التي تم إدخالها في التدريب".



وبالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تتيح ستارلينك إمكانية إلغاء الاشتراك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب، والانتقال إلى بوابة الحساب، ثم قسم تفضيلات الخصوصية، وإلغاء تحديد الخيار الذي يسمح باستخدام البيانات لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي، حيث يظهر بعد ذلك تنويه يؤكد أن البيانات لن تُستخدم لهذا الغرض. (ارم نيوز)



