متفرقات
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
09-02-2026
|
23:00
بدأت شركة "أبل" الأميركية باختبار تقنيات ثورية من المقرر دمجها في
الجيل القادم
من هواتفها، وتحديداً طراز "آيفون 18 برو"، تهدف من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التصوير الفوتوغرافي والفيديو لتنافس بها الكاميرات الاحترافية.
وتشير التقارير التقنية المسربة إلى أن التحسين الأبرز سيتركز
في الكاميرا
الرئيسية، حيث تتوجه "أبل" لاعتماد تقنية "فتحة العدسة المتغيرة".
هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بالتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر بشكل ميكانيكي، مما يمنح صوراً أكثر وضوحاً في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحكماً أدق في "عمق المجال" (Depth of Field) لخلق تأثيرات عزل طبيعية واحترافية دون الاعتماد الكلي على المعالجة الرقمية.
وتأتي هذه التحسينات المرتقبة في هاتف "آيفون 18 برو" لتعزز من مكانة السلسلة كخيار أول لصناع المحتوى والمحترفين، ومن المتوقع أن تبصر هذه التقنية النور في خريف العام القادم.
وبينما يترقب عشاق التقنية مفاجآت "أبل" في شهر أيلول من كل عام، يبدو أن الشركة قررت رفع سقف التحدي مبكراً عبر الاستثمار في مكونات بصرية معقدة تمنح الهاتف قدرات بصرية لم يسبق لها مثيل في الهواتف الذكية.
