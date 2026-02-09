سماء "شباط" تتلألأ.. رقصة الكواكب الكبيرة تزيّن الليالي

تشهد سماء المنطقة العربية والعالم خلال شهر شباط استعراضاً فلكياً نادراً، حيث تزدان السماوية بظهور عدد من "الكواكب الكبيرة" التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في ظروف جوية صافية، مما يمنح هواة فرصة ذهبية للرصد والتصوير.



يتصدر كوكب المشتري، عملاق المجموعة الشمسية، المشهد الفلكي لهذا الشهر بلمعانه الشديد الذي يطغى على معظم النجوم، حيث يظهر كجرم سماوي وهاج منذ غسق الليل وحتى الساعات الأولى من . كما يشارك كوكب الزهرة، "نجم المساء"، في هذا بوضوح لافت في الأفق بعد غروب الشمس مباشرة، متخذاً مظهراً براقاً يخطف الأنظار.



ويوضح الباحثون أن سماء شباط ستشهد حالات "اقتران" بديعة، حيث يظهر القمر في بعض الليالي قريباً جداً من كوكب (الكوكب الأحمر)، مما يشكل لوحة فنية سماوية فريدة.

ويُنصح الراصدون بالابتعاد عن التلوث الضوئي في المدن للحصول على أفضل رؤية ممكنة لهذه الأجرام، خاصة وأن هذا الشهر يعد مثالياً لرصد تفاصيل حزمة وبعض التجمعات النجمية التي ترافق ظهور الكواكب السيارة.



