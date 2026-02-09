تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سماء "شباط" تتلألأ.. رقصة الكواكب الكبيرة تزيّن الليالي
Lebanon 24
09-02-2026
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد سماء المنطقة العربية والعالم خلال شهر شباط استعراضاً فلكياً نادراً، حيث تزدان
القبة
السماوية بظهور عدد من "الكواكب الكبيرة" التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في ظروف جوية صافية، مما يمنح هواة
الفلك
فرصة ذهبية للرصد والتصوير.
يتصدر كوكب المشتري، عملاق المجموعة الشمسية، المشهد الفلكي لهذا الشهر بلمعانه الشديد الذي يطغى على معظم النجوم، حيث يظهر كجرم سماوي وهاج منذ غسق الليل وحتى الساعات الأولى من
الفجر
. كما يشارك كوكب الزهرة، "نجم المساء"، في هذا
العرض
بوضوح لافت في الأفق
الغربي
بعد غروب الشمس مباشرة، متخذاً مظهراً براقاً يخطف الأنظار.
ويوضح الباحثون أن سماء شباط ستشهد حالات "اقتران" بديعة، حيث يظهر القمر في بعض الليالي قريباً جداً من كوكب
المريخ
(الكوكب الأحمر)، مما يشكل لوحة فنية سماوية فريدة.
ويُنصح الراصدون بالابتعاد عن التلوث الضوئي في المدن للحصول على أفضل رؤية ممكنة لهذه الأجرام، خاصة وأن هذا الشهر يعد مثالياً لرصد تفاصيل حزمة
درب التبانة
وبعض التجمعات النجمية التي ترافق ظهور الكواكب السيارة.
