ميتا ويوتيوب أمام القضاء.. إليكم السبب

بدأت أمس الإثنين المرافعات الافتتاحية في إحدى بشأن الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصات أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم أمام لمقاطعة .وتواجه شركة "ميتا" المالكة لـ" " و"إنستغرام"، و" " التابعة لـ" "، دعاوى تتهم منصاتهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم.وكانت شركتا "تيك توك" و"سناب" مدرجتين في الدعوى في البداية، قبل أن تتوصلا إلى تسوية بمبالغ لم يكشف عنها.وحصل المحلفون على أول لمحة عن محاكمة يتوقع أن تكون طويلة، وستتسم بتضارب الروايات بين المدعين وشركتي التواصل الاجتماعي المتبقيتين كمدعى عليهما.وقال محامي "ميتا" بول شميت، إن هناك خلافا داخل المجتمع العلمي حول مفهوم إدمان منصات التواصل الاجتماعي، إذ يرى بعض الباحثين أنه غير موجود، أو أن "الإدمان" ليس الوصف الأنسب للاستخدام المكثف لهذه المنصات.