ميتا ويوتيوب أمام القضاء.. إليكم السبب

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" و"يوتيوب" أمام القضاء.. إليكم السبب
Lebanon 24
09-02-2026
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت أمس الإثنين المرافعات الافتتاحية في إحدى
القضايا
بشأن الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصات أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم أمام
المحكمة العليا
لمقاطعة
لوس أنجلوس
.
وتواجه شركة "ميتا" المالكة لـ"
فيسبوك
" و"إنستغرام"، و"
يوتيوب
" التابعة لـ"
غوغل
"، دعاوى تتهم منصاتهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم.
وكانت شركتا "تيك توك" و"سناب" مدرجتين في الدعوى في البداية، قبل أن تتوصلا إلى تسوية بمبالغ لم يكشف عنها.
وحصل المحلفون على أول لمحة عن محاكمة يتوقع أن تكون طويلة، وستتسم بتضارب الروايات بين المدعين وشركتي التواصل الاجتماعي المتبقيتين كمدعى عليهما.
وقال محامي "ميتا" بول شميت، إن هناك خلافا داخل المجتمع العلمي حول مفهوم إدمان منصات التواصل الاجتماعي، إذ يرى بعض الباحثين أنه غير موجود، أو أن "الإدمان" ليس الوصف الأنسب للاستخدام المكثف لهذه المنصات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
Lebanon 24
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
10/02/2026 11:22:55
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوتيوب" تشدد إجراءاتها.. لهذا السبب
Lebanon 24
"يوتيوب" تشدد إجراءاتها.. لهذا السبب
10/02/2026 11:22:55
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في مناطق البحر الميت بسبب "التخوف من زلزال"
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في مناطق البحر الميت بسبب "التخوف من زلزال"
10/02/2026 11:22:55
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تعيد ابتكار سماعاتها بتصميم أخف ومعالجة خارجية
Lebanon 24
"ميتا" تعيد ابتكار سماعاتها بتصميم أخف ومعالجة خارجية
10/02/2026 11:22:55
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاطعة لوس أنجلوس
المحكمة العليا
لوس أنجلوس
حكمت ال
القضايا
فيسبوك
القضاء
يوتيوب
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم
Lebanon 24
الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم
03:25 | 2026-02-10
10/02/2026 03:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
23:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماء "شباط" تتلألأ.. رقصة الكواكب الكبيرة تزيّن الليالي
Lebanon 24
سماء "شباط" تتلألأ.. رقصة الكواكب الكبيرة تزيّن الليالي
14:30 | 2026-02-09
09/02/2026 02:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تعيد ابتكار سماعاتها بتصميم أخف ومعالجة خارجية
Lebanon 24
"ميتا" تعيد ابتكار سماعاتها بتصميم أخف ومعالجة خارجية
13:18 | 2026-02-09
09/02/2026 01:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه عاجل إلى مستخدمي "واتسآب"!
Lebanon 24
تنبيه عاجل إلى مستخدمي "واتسآب"!
10:02 | 2026-02-09
09/02/2026 10:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:25 | 2026-02-10
الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم
23:00 | 2026-02-09
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
14:30 | 2026-02-09
سماء "شباط" تتلألأ.. رقصة الكواكب الكبيرة تزيّن الليالي
13:18 | 2026-02-09
"ميتا" تعيد ابتكار سماعاتها بتصميم أخف ومعالجة خارجية
10:02 | 2026-02-09
تنبيه عاجل إلى مستخدمي "واتسآب"!
03:30 | 2026-02-09
سيري 2.0 يقترب.. هذا موعد إطلاقه والميزات الجديدة المنتظرة
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24