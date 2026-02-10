الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم

أطلقت ، مدينة شينزن، ما وصفته بـ**“أول قتال للروبوتات البشرية في العالم”** تحت اسم Ultimate Robot Knockout Legend (UKRL)، في خطوة جديدة تعكس تسارع تطوّرها في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ويعتمد الدوري على روبوتات T800 التي تطورها شركة EngineAI، حيث سيحصل جميع الفرق المشاركة على هذه الروبوتات مجّانًا لاستخدامها في التطوير والتجارب العملية. وذكرت صحيفة Global Times أن الفريق الفائز سيُتوَّج بحزام بطولة ذهبي تصل قيمته إلى 10 ملايين يوان صيني (نحو 1.44 مليون دولار).



وكانت EngineAI قد كشفت عن T800 في كانون الأول الماضي، مع فيديو استعراضي أظهر أداءً قتاليًا متقدمًا، شمل ركلات جانبية، وحركات قتالية دائرية، وقفزات هوائية بزاوية 360 درجة، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

ويتميّز الروبوت بهيكل مصنوع من ألواح ألومنيوم بمعايير طيران، ونظام تبريد نشط بين مفاصل الأرجل، يسمح له بالعمل المكثف حتى 4 ساعات متواصلة بفضل بطارية ليثيوم صلبة. كما يضم نظام استشعار متعدّد الوسائط يشمل LiDAR بزاوية 360 درجة، وكاميرات مزدوجة، ومعالجة فائقة السرعة للبيئة المحيطة.

وتصل قوة محركات المفاصل إلى 450 نيوتن/متر، ما يتيح للروبوت تنفيذ مناورات ديناميكية عالية التأثير مثل الركلات الهوائية والحركات المستوحاة من رياضة الكابويرا.

ويرى محللون صينيون أن هذه المنافسات تسهم في رفع الوعي العام بالروبوتات البشرية وتوسيع مجالات استخدامها. وقال والتقني بان هه لين إن الاختبارات الواقعية تُعد خطوة أساسية لتجاوز العوائق التقنية والتطبيقية التي ما زالت تواجه هذا النوع من الروبوتات.

بدوره، أوضح تيان فنغ، المدير السابق لمعهد أبحاث الصناعة الذكية في SenseTime، أن توفير روبوتات T800 مجانًا سيساعد الشركات الصغيرة على تخطي كلفة البحث والتطوير، ويعزّز التكامل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية ومراكز البحث.

اختبار تحت الضغط

وسيركّز الدوري على مراقبة مؤشرات دقيقة، أبرزها التحكم الحركي، التوازن الديناميكي، ومقاومة الصدمات، إضافة إلى اختبار مكوّنات حساسة مثل المخفّضات الميكانيكية، والبراغي اللولبية، وأوتار الأيدي الذكية. ووفق تيان، فإن هذا النوع من الاختبارات قد يختصر دورات تطوير التكنولوجيا بنسبة تتجاوز 30%.

ورغم الحماس، حذّر الخبراء من أن التركيز المفرط على الأداء القتالي قد يُبعد تطوير الروبوتات عن الاستخدامات الصناعية والخدمية التقليدية، نظرًا لأن القتال يعتمد على حركات عنيفة وقصيرة المدى، لا على تشغيل مستقر وطويل الأمد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع الصين في مجال الذكاء المتجسّد (Embodied Intelligence)، ما يعزز حضور الروبوتات البشرية مستقبلًا في المصانع والمنازل على حد سواء