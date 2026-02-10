تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم

Lebanon 24
10-02-2026 | 03:25
A-
A+
الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم
الصين تطلق أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت الصين، مدينة شينزن، ما وصفته بـ**“أول دوري قتال للروبوتات البشرية في العالم”** تحت اسم Ultimate Robot Knockout Legend (UKRL)، في خطوة جديدة تعكس تسارع تطوّرها في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ويعتمد الدوري على روبوتات T800 التي تطورها شركة EngineAI، حيث سيحصل جميع الفرق المشاركة على هذه الروبوتات مجّانًا لاستخدامها في التطوير والتجارب العملية. وذكرت صحيفة Global Times أن الفريق الفائز سيُتوَّج بحزام بطولة ذهبي تصل قيمته إلى 10 ملايين يوان صيني (نحو 1.44 مليون دولار).

وكانت EngineAI قد كشفت عن روبوت T800 في كانون الأول الماضي، مع فيديو استعراضي أظهر أداءً قتاليًا متقدمًا، شمل ركلات جانبية، وحركات قتالية دائرية، وقفزات هوائية بزاوية 360 درجة، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.
ويتميّز الروبوت بهيكل مصنوع من ألواح ألومنيوم بمعايير طيران، ونظام تبريد نشط بين مفاصل الأرجل، يسمح له بالعمل المكثف حتى 4 ساعات متواصلة بفضل بطارية ليثيوم صلبة. كما يضم نظام استشعار متعدّد الوسائط يشمل LiDAR بزاوية 360 درجة، وكاميرات مزدوجة، ومعالجة فائقة السرعة للبيئة المحيطة.
وتصل قوة محركات المفاصل إلى 450 نيوتن/متر، ما يتيح للروبوت تنفيذ مناورات ديناميكية عالية التأثير مثل الركلات الهوائية والحركات المستوحاة من رياضة الكابويرا.
ويرى محللون صينيون أن هذه المنافسات تسهم في رفع الوعي العام بالروبوتات البشرية وتوسيع مجالات استخدامها. وقال الخبير الاقتصادي والتقني بان هه لين إن الاختبارات الواقعية تُعد خطوة أساسية لتجاوز العوائق التقنية والتطبيقية التي ما زالت تواجه هذا النوع من الروبوتات.
بدوره، أوضح تيان فنغ، المدير السابق لمعهد أبحاث الصناعة الذكية في SenseTime، أن توفير روبوتات T800 مجانًا سيساعد الشركات الصغيرة على تخطي كلفة البحث والتطوير، ويعزّز التكامل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية ومراكز البحث.
اختبار تحت الضغط
وسيركّز الدوري على مراقبة مؤشرات دقيقة، أبرزها التحكم الحركي، التوازن الديناميكي، ومقاومة الصدمات، إضافة إلى اختبار مكوّنات حساسة مثل المخفّضات الميكانيكية، والبراغي اللولبية، وأوتار الأيدي الذكية. ووفق تيان، فإن هذا النوع من الاختبارات قد يختصر دورات تطوير التكنولوجيا بنسبة تتجاوز 30%.
ورغم الحماس، حذّر الخبراء من أن التركيز المفرط على الأداء القتالي قد يُبعد تطوير الروبوتات عن الاستخدامات الصناعية والخدمية التقليدية، نظرًا لأن القتال يعتمد على حركات عنيفة وقصيرة المدى، لا على تشغيل مستقر وطويل الأمد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع الصين في مجال الذكاء المتجسّد (Embodied Intelligence)، ما يعزز حضور الروبوتات البشرية مستقبلًا في المصانع والمنازل على حد سواء
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تطلق أول برنامج عالمي لضبط التوقيت القمري
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تسلا تنهي إنتاج «Model S» و«Model X» وتراهن على الروبوتات البشرية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
HMND 01 Alpha يمثّل قفزة نوعية في الروبوتات البشرية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو...تسلا تستعرض مستقبل الروبوتات البشرية عبر «أوبتيموس»
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الخبير الاقتصادي

أكاديمية

التركي

البشري

الترك

براغي

روبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-02-10
Lebanon24
06:30 | 2026-02-10
Lebanon24
23:44 | 2026-02-09
Lebanon24
23:00 | 2026-02-09
Lebanon24
14:30 | 2026-02-09
Lebanon24
13:18 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24