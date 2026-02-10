هل شاهدت نفسك على الطريقة الكرتونية ؟

من صورة الإنسان الذي يحمل نفسه طفلًا، في "ترند" Ghibli، إلى الكاريكاتور الرقمي الذي يعيد رسم ملامحنا بعيون ، تتسلّل "الترندات" العالمية بسرعة لافتة إلى الفضاء اللبناني. آخر هذه الموجات هو ترند ChatGPT Caricature، الذي اجتاح ، لا كموضة بصرية عابرة فحسب، بل كمساحة جماعية للهروب من جدّية الانهيار، وللتعبير عن الذات بأسلوب يجمع بين السخرية والمرارة.

هذا" " يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل صور المستخدمين إلى كاريكاتورات مبالغ فيها، غالبًا مرتبطة بمهنهم، اهتماماتهم أو جوانب من شخصياتهم، ويحوّل ملامحهم وهوياتهم إلى مشاهد ساخرة. يظهر كيف يمكن للفن الرقمي أن يعكس الواقع بطريقة مضحكة وناقدة في الوقت نفسه.

يبدو أن لم تعد مجرد منصّة ترفيه، بل تحوّلت إلى مسرح جماعي يُضحك ويقلق في آن واحد، حيث يجد المستخدمون مساحة للتعبير عن هوياتهم، حتى وسط أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.