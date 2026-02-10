تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خاص
هل شاهدت نفسك على الطريقة الكرتونية ؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-02-2026
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
من صورة الإنسان الذي يحمل نفسه طفلًا، في "ترند" Ghibli، إلى الكاريكاتور الرقمي الذي يعيد رسم ملامحنا بعيون
الذكاء الاصطناعي
، تتسلّل "الترندات" العالمية بسرعة لافتة إلى الفضاء اللبناني. آخر هذه الموجات هو ترند ChatGPT Caricature، الذي اجتاح
مواقع التواصل الاجتماعي
، لا كموضة بصرية عابرة فحسب، بل كمساحة جماعية للهروب من جدّية الانهيار، وللتعبير عن الذات بأسلوب يجمع بين السخرية والمرارة.
هذا"
الترند
" يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل صور المستخدمين إلى كاريكاتورات مبالغ فيها، غالبًا مرتبطة بمهنهم، اهتماماتهم أو جوانب من شخصياتهم، ويحوّل ملامحهم وهوياتهم إلى مشاهد ساخرة. يظهر كيف يمكن للفن الرقمي أن يعكس الواقع بطريقة مضحكة وناقدة في الوقت نفسه.
يبدو أن
السوشال ميديا
لم تعد مجرد منصّة ترفيه، بل تحوّلت إلى مسرح جماعي يُضحك ويقلق في آن واحد، حيث يجد المستخدمون مساحة للتعبير عن هوياتهم، حتى وسط أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.
خاص
رادار لبنان24
تكنولوجيا وعلوم
مواقع التواصل الاجتماعي
الذكاء الاصطناعي
السوشال ميديا
سوشال ميديا
على الطريق
الترند
لبنان
الكرة
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
