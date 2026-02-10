تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

من دون عمّال… طائرات ذاتية تدير مخازن التجميد القاسية

Lebanon 24
10-02-2026 | 07:32
من دون عمّال… طائرات ذاتية تدير مخازن التجميد القاسية
من دون عمّال… طائرات ذاتية تدير مخازن التجميد القاسية photos 0
أطلقت شركة Corvus Robotics نظامًا جديدًا يعتمد على طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل لإدارة الجرد داخل المستودعات المجمّدة، في بيئات تصل درجة حرارتها إلى 20 درجة فهرنهايت تحت الصفر، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة المخزون وتقليل تعرّض العمال لظروف قاسية.

ويحمل النظام اسم Corvus One for Cold Chain، وهو مصمّم للعمل بشكل متواصل داخل مخازن التبريد الصناعي، حيث يتولّى إجراء عمليات الجرد آليًا من دون الحاجة إلى تدخل بشري، ما يحدّ من المخاطر الصحية ويخفض كلفة التشغيل.

ويستهدف النظام قطاعات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد التي تتعامل مع بضائع مجمّدة ذات أعمار تخزينية محدودة، ومتطلبات صارمة مثل مبدأ «الوارد أولًا يخرج أولًا» (FIFO)، إضافة إلى التعقيد المتزايد في تنوّع المنتجات.

وتوفّر الطائرات المسيّرة مسحًا متكررًا ودقيقًا للمخزون، ما يمنح المشغّلين رؤية شبه فورية لمواقع المنصّات التخزينية وفترات بقائها داخل المستودع. وقد تم تطوير النظام ليعمل بكفاءة رغم التحديات التي تواجه الأتمتة في بيئات التجميد، مثل الصقيع، التكاثف، تدفّق الهواء، وانعكاس الإضاءة.

وأكدت الشركة أن النظام لا يحتاج إلى تعديلات في البنية التحتية للمستودعات، إذ لا يعتمد على شبكات Wi-Fi أو علامات توطين أو إضاءة خاصة، كما يمكنه العمل خلال أوقات التشغيل العادية من دون تعطيل سير العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Corvus Robotics، جاكي وو، إن تشغيل أنظمة طيران ذاتية في بيئات التجميد «يمثل تحديًا هندسيًا كبيرًا»، موضحًا أن النظام الجديد تطلّب إعادة تصميم شاملة لإدارة الحرارة وأجهزة الاستشعار واستقرار الطيران لضمان الدقة والاستقلالية في ظروف قاسية.

ويستخدم Corvus One for Cold Chain ماسحات باركود صناعية قادرة على قراءة الملصقات حتى في حال تضررها أو تغطيتها بالصقيع، مع قدرة تلقائية على تعديل إعدادات المسح وفق الظروف المحيطة.

وأشارت الشركة إلى أن النظام يعمل حاليًا في بيئات تجارية فعلية، حيث تعتمد إحدى سلاسل المتاجر الوطنية الكبرى في الولايات المتحدة، Kroger، على هذه التقنية داخل مستودعاتها المجمّدة، ما ساهم في تقليل الجرد اليدوي وتحسين دقة المخزون.

ويُقدَّم النظام ضمن نموذج «الروبوتات كخدمة» (RaaS)، متضمنًا إدارة تلقائية للبطاريات ومراقبة مستمرة لحالة الأجهزة، بما يضمن تشغيلًا دائمًا من دون الحاجة إلى فرق تشغيل ميدانية.

ومع توسّع سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات المجمّدة عالميًا، ترى Corvus Robotics أن الأنظمة الذاتية المصمّمة خصيصًا للعمل في البيئات القاسية ستتحول من خيار تقني إلى ضرورة تشغيلية.

