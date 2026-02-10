تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سينافس "ويندوز".. السعودية تطور نظام تشغيل بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:14
A-
A+
سينافس ويندوز.. السعودية تطور نظام تشغيل بالذكاء الاصطناعي
سينافس ويندوز.. السعودية تطور نظام تشغيل بالذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ستصبح السعودية أول دولة، بعد الولايات المتحدة والصين، تبيع بالأسواق العالمية نظام تشغيل خاص بها يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في طموحات المملكة التقنية، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين" طارق أمين.

أمين أعلن خلال مشاركته في منتدى صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص، أن الشركة ستكشف عن تفاصيل المشروع وتبدأ تسويقه تجارياً خلال حدث "ليب" المقرر عقده في أبريل المقبل بالعاصمة الرياض.

وجاء القرار عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قال أمين إن "الحديث كان يدور حول أنظمة التشغيل، هل نعمل على ويندوز أو ماك؟"، قبل اتخاذ قرار تطوير وإطلاق نظام تشغيل سعودي (Humain OS).

يأتي هذا التوجه، بحسب أمين، في إطار مسعى أوسع لتحويل السعودية من مستهلك لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مُصدّر عالمي لقدراته الحوسبية والتشغيلية، مستفيدةً من وفرة الطاقة، والبنية التحتية لمراكز البيانات، والطلب العالمي المتزايد على الحوسبة والتدريب والاستدلال.

تأسست "هيوماين" في آب 2025 لدمج مبادرات الذكاء الاصطناعي المتناثرة وتوحيدها تحت كيان واحد مملوك لصندوق الاستثمارات العامة. ومنذ البداية، تجاوزت الرؤية السوق المحلية، مع سعي الشركة لأن تكون لاعباً متكاملاً في سلسلة القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي، من البنية التحتية وصولاً إلى التطبيقات.

في هذا السياق، أوضح أمين أن الشركة أعادت تعريف مفهوم "نظام تشغيل المؤسسة"، عبر منصة موحدة تُدار بالكامل بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي، دون الاعتماد على أنظمة تقليدية متعددة. وأوضح أن جميع موظفي الشركة يعملون اليوم من خلال واجهة واحدة فقط، تنفذ المهام عبر الأوامر المباشرة، سواء لإدارة السفر أو الرواتب أو المشاريع أو البحث أو التخطيط، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد أمين أن هذه المقاربة حققت عوائد تشغيلية ملموسة، من بينها خفض كبير في تكاليف إدارة رحلات العمل، وتقليص الوقت والموارد البشرية المطلوبة لإدارة الرواتب، عبر تكامل مباشر مع أنظمة البنوك والجهات ذات الصلة داخل السعودية. معتبراً أن هذه النتائج تمثل إثباتاً عملياً لقيمة الذكاء الاصطناعي عندما يُدمج مباشرة في صميم العمل، لا كأداة إضافية على الهامش.
 
في قلب الاستراتيجية يقف مشروع "هيوماين كور" (Humain Core)، وهو حرم ضخم لمراكز البيانات قيد الإنشاء في المملكة، بطاقة تصل إلى مستوى "غيغاواط" لكل مركز.

وللمرة الأولى، لا تُبنى هذه المراكز لتلبية الطلب المحلي فحسب، بل هناك بالفعل عملاء عالميون من أمثال Amazon، وxAI، وLuma، التزموا باستخدام البنية التحتية السعودية لتدريب وتشغيل نماذجهم، بحسب أمين.

ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالطاقة، مشيراً إلى أن الميزة التنافسية للمملكة لا تنبع فقط من رأس المال أو الموقع الجغرافي، بل من مزيج الطاقة المتجددة، والربط الجغرافي، والأسعار التنافسية.. منوّهاً بأن "الذكاء الاصطناعي لعبة طاقة". (بلومبرغ)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلل في إيقاف تشغيل نظام التشغيل ويندوز 11.. وتحديث طارئ من مايكروسوفت
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"ويندوز 11" يكسر حاجز المليار مستخدم ويتفوق على "ويندوز 10"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المملكة

محمد بن

البشري

العهد

سعودي

الصين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-10
Lebanon24
07:32 | 2026-02-10
Lebanon24
03:25 | 2026-02-10
Lebanon24
23:44 | 2026-02-09
Lebanon24
23:00 | 2026-02-09
Lebanon24
14:30 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24