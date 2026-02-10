كيف تحول هاتفك "الآيفون" إلى جهاز تحكم عن بُعد بسيارتك؟

لم يعد تشغيل السيارة يتطلب مفتاحاً معدنياً أو حتى جهاز تحكم تقليدياً؛ إذ بات بإمكان مستخدمي هواتف "آيفون" الاستفادة من ميزة "مفتاح السيارة الرقمي" لقفل وفتح وتشغيل محركات سياراتهم بلمسة واحدة، أو حتى بمجرد الاقتراب من المركبة.



وبحسب التقارير التقنية، تتطلب العملية إضافة مفتاح السيارة الافتراضي إلى تطبيق "المحفظة" (Apple Wallet) على الهاتف. ويمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:



1. التأكد من توافق السيارة مع أنظمة "آبل" (مثل طرازات BMW وهوندا ونيسان الحديثة).

2. تقريب الهاتف من مقبض الباب لفتح القفل عبر تقنية (NFC).

3. لبدء تشغيل المحرك، يكفي وضع جهاز "آيفون" في المكان المخصص (مثل قارئ المفتاح أو قاعدة الشحن اللاسلكي) والضغط على زر التشغيل في السيارة.



وإلى جانب ميزة "آبل" الأصلية، تتيح تطبيقات الشركات المصنعة (مثل My BMW أو MyNISSAN) إمكانية تشغيل المحرك عن بُعد من أي مكان، وذلك لضبط درجة حرارة المقصورة قبل الدخول إليها. وتتطلب هذه الخاصية ربط السيارة بحساب المستخدم عبر التطبيق الرسمي للشركة، مع توفر اتصال بالإنترنت للمركبة والهاتف معاً.



وتوفر هذه التقنية مستويات عالية من الأمان، حيث تتيح للمالك "مشاركة" مفتاح السيارة الرقمي مع أفراد العائلة عبر تطبيق "الرسائل"، مع إمكانية وضع قيود على السرعة أو تحديد ساعات الاستخدام. كما تضمن ميزة "احتياطي الطاقة" في "آيفون" استمرار عمل المفتاح الرقمي لمدة تصل إلى 5 ساعات حتى بعد نفاذ بطارية الهاتف.





