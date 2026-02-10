تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قبيل مؤتمر ميونخ للأمن.. مايكروسوفت تحذر من "الذكاء الاصطناعي الخفي"

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:51
A-
A+
قبيل مؤتمر ميونخ للأمن.. مايكروسوفت تحذر من الذكاء الاصطناعي الخفي
قبيل مؤتمر ميونخ للأمن.. مايكروسوفت تحذر من الذكاء الاصطناعي الخفي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبيل انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، حذرت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت من الاستخدام غير المنضبط لبرامج المساعد الآلي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وفي تقرير نشر أمس الثلاثاء، أفاد باحثون من مايكروسوفت بأن برامج المساعد الآلي تستخدم بالفعل في البرمجة لدى أكثر من 80 بالمئة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500.

ومع ذلك، تفتقر معظم الشركات إلى قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تشكل سرعة انتشاره مخاطر جسيمة، بحسب مايكروسوفت.

وأضاف التقرير أن غياب الرقابة من قِبل المسؤولين و"الذكاء الاصطناعي الخفي" يفتحان الباب أمام أساليب هجوم جديدة.

ويقصد بـ"الذكاء الاصطناعي الخفي" استخدام الموظفين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون علم أو موافقة رسمية من قسم تقنية المعلومات أو الأمن السيبراني في أي شركة.

ويستخدم الموظفون بشكل مستقل أدوات أو برامج الذكاء الاصطناعي من الإنترنت، مثل برامج الحاسوب ذاتية التشغيل، لإنجاز مهامهم بسرعة أكبر، دون إبلاغ أي شخص في التسلسل الهرمي للشركة.

ويدق تقرير مايكروسوفت ناقوس الخطر بشأن الفجوة المتزايدة بين الابتكار والأمن السيبراني، إذ يقول إنه مع أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل هائل، إلا أن أقل من نصف الشركات - أي 47 بالمئة فقط - لديها ضوابط أمنية محددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويستخدم 29 بالمئة من الموظفين بالفعل برامج ذكاء اصطناعي غير مصرح بها في عملهم، وهو ما يخلق ثغرات أمنية في أنظمة الشركات.

ووفقا لخبراء مايكروسوفت، يزداد الخطر إذا لم تحصل الشركات على الوقت الكافي عند إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات عملها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذكاء الإصطناعي يحل لغز طبقة خفية على سطح الجليد قبل الذوبان
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسات تحذّر من سلوكيات مقلقة في نماذج الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: حرب أوكرانيا مسألة مصير لأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مؤتمر ميونخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

مؤتمر ميون

الفجوة

بيل ان

فورتشن

إنترنت

براني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:41 | 2026-02-10
Lebanon24
13:43 | 2026-02-10
Lebanon24
13:00 | 2026-02-10
Lebanon24
08:14 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24