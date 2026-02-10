قبيل مؤتمر ميونخ للأمن.. مايكروسوفت تحذر من "الذكاء الاصطناعي الخفي"

قبيل انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، حذرت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة من الاستخدام غير المنضبط لبرامج المساعد الآلي التي تعتمد على .



وفي تقرير نشر أمس الثلاثاء، أفاد باحثون من مايكروسوفت بأن برامج المساعد الآلي تستخدم بالفعل في البرمجة لدى أكثر من 80 بالمئة من الشركات المدرجة على قائمة 500.



ومع ذلك، تفتقر معظم الشركات إلى قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تشكل سرعة انتشاره مخاطر جسيمة، بحسب مايكروسوفت.



وأضاف التقرير أن غياب الرقابة من قِبل المسؤولين و"الذكاء الاصطناعي الخفي" يفتحان الباب أمام أساليب هجوم جديدة.



ويقصد بـ"الذكاء الاصطناعي الخفي" استخدام الموظفين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون علم أو موافقة رسمية من قسم تقنية المعلومات أو الأمن السيبراني في أي شركة.



ويستخدم الموظفون بشكل مستقل أدوات أو برامج الذكاء الاصطناعي من الإنترنت، مثل برامج الحاسوب ذاتية التشغيل، لإنجاز مهامهم بسرعة أكبر، دون إبلاغ أي شخص في التسلسل الهرمي للشركة.



ويدق تقرير مايكروسوفت ناقوس الخطر بشأن المتزايدة بين الابتكار والأمن السيبراني، إذ يقول إنه مع أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل هائل، إلا أن أقل من نصف الشركات - أي 47 بالمئة فقط - لديها ضوابط أمنية محددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويستخدم 29 بالمئة من الموظفين بالفعل برامج ذكاء اصطناعي غير مصرح بها في عملهم، وهو ما يخلق ثغرات أمنية في أنظمة الشركات.



ووفقا لخبراء مايكروسوفت، يزداد الخطر إذا لم تحصل الشركات على الوقت الكافي عند إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات عملها.



