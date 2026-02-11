واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها

اختبر تطبيق ميزة خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة Status مع مجموعة محددة من جهات الاتصال فقط، في خطوة تذكر بميزة "الأصدقاء المقربين" التي تظهر في إنستغرام.



وتعمل هذه الميزة، التي ظهرت في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد، على منح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة، بدلًا من مشاركتها مع جميع جهات الاتصال في القائمة الافتراضية.



وستمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء قائمة مخصصة من الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة تحديثات الحالة.وعند نشر حالة جديدة، سيتمكن المستخدم من اختيار نوع الجمهور من بين خيارات متعددة مثل مشاركتها مع كل جهات الاتصال، أو استثناء بعض الأشخاص، أو المشاركة فقط مع قائمة معينة، أو الخيار الجديد "الأصدقاء المقربون".



وتُعد هذه القائمة أشبه بميزة Close Friends في إنستغرام، حيث يمكن للمستخدمين تحديد دائرة ضيقة من الأشخاص لرؤية محتوى معين، ما يساعد في تعزيز الخصوصية وجعل المشاركة أكثر خصوصية دون الحاجة لتعديل الإعدادات في كل مرة.



ولا تزال الميزة في الاختبار التجريبي ولم تُطلق رسميًا بعد، ما يعني أن المستخدمين قد يحتاجون إلى الانتظار لبضعة أسابيع قبل أن تصلهم في النسخة المستقرة من التطبيق.





