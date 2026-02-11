تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:00
A-
A+
واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختبر تطبيق واتساب ميزة خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة Status مع مجموعة محددة من جهات الاتصال فقط، في خطوة تذكر بميزة "الأصدقاء المقربين" التي تظهر في إنستغرام.

وتعمل هذه الميزة، التي ظهرت في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد، على منح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة، بدلًا من مشاركتها مع جميع جهات الاتصال في القائمة الافتراضية. 

وستمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء قائمة مخصصة من الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة تحديثات الحالة.وعند نشر حالة جديدة، سيتمكن المستخدم من اختيار نوع الجمهور من بين خيارات متعددة مثل مشاركتها مع كل جهات الاتصال، أو استثناء بعض الأشخاص، أو المشاركة فقط مع قائمة معينة، أو الخيار الجديد "الأصدقاء المقربون".

وتُعد هذه القائمة أشبه بميزة Close Friends في إنستغرام، حيث يمكن للمستخدمين تحديد دائرة ضيقة من الأشخاص لرؤية محتوى معين، ما يساعد في تعزيز الخصوصية وجعل المشاركة أكثر خصوصية دون الحاجة لتعديل الإعدادات في كل مرة.

ولا تزال الميزة في الاختبار التجريبي ولم تُطلق رسميًا بعد، ما يعني أن المستخدمين قد يحتاجون إلى الانتظار لبضعة أسابيع قبل أن تصلهم في النسخة المستقرة من التطبيق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من "انستغرام".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "OpenAI".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "OpenAI".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديثات جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24

واتساب

درويد

دمين

تيار

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-11
Lebanon24
03:48 | 2026-02-11
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:51 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:41 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24