تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ابتكار حاسوب يحل الحسابات المعقدة بالضوء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:00
A-
A+
ابتكار حاسوب يحل الحسابات المعقدة بالضوء.. اليكم التفاصيل
ابتكار حاسوب يحل الحسابات المعقدة بالضوء.. اليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لطالما ارتبط تطوّر الحوسبة بفكرة واحدة أساسية، ألا وهي بناء أجهزة أكبر وأسرع، لكن دراسة علمية حديثة اقترحت مساراً مختلفاً تماماً، عبر ابتكار نوع جديد من الحواسيب لا يعتمد على الإلكترونيات أو حتى على مبادئ الحوسبة الكمية، بل يستعين بالضوء نفسه لحل أكثر المسائل تعقيداً.

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature العلمية، فقد طوّر باحثون من جامعة كوينز الكندية جهازاً حاسوبياً يعمل بالضوء، قادراً على التعامل مع مشكلات حسابية معقدة تعجز عن حلّها حتى أقوى الحواسيب التقليدية والكمية، بسبب العدد الهائل من الاحتمالات الممكنة.

ويكمن جوهر المشكلة في أن بعض التحديات الحسابية لا تفشل الحواسيب في حلها لأنها غامضة، بل لأن عدد الحلول المحتملة ينمو بوتيرة هائلة؛ ففي مجالات مثل اكتشاف الأدوية، وفك الشيفرات المشفّرة، وتخطيط شبكات النقل، تتضاعف الخيارات بسرعة تجعل فحصها جميعاً أمراً شبه مستحيل.
وأشار الباحث بافين شاستري، أحد المشاركين في الدراسة، إلى أن "عدد الاحتمالات في مشكلة تحتوي على 50 نقطة توصيل سيكون أكبر من عمر الكون إذا حاولنا التحقق من كل ترتيب ممكن"، مضيفاً أن استخدام الضوء يخلق "اختصارات فيزيائية" تجعل الحلول ممكنة بسرعة وكفاءة.

الضوء بديلاً عن الإلكترونيات
لمواجهة هذا التحدي، لجأ الباحثون إلى نموذج فيزيائي عمره أكثر من قرن يُعرف باسم "نموذج إيزينغ"، وهو نموذج يُستخدم لوصف تفاعلات مغناطيسية دقيقة، حيث تُمثل المشكلة مجموعة من "اللفّات" التي يمكن أن تتجه صعوداً أو هبوطاً، ويسعى النظام بطبيعته إلى الوصول إلى أقل حالة طاقة ممكنة، وهي ما تمثل الحل الأمثل.

غير أن الفريق البحثي استبدل المغناطيسيات التقليدية بنبضات ضوئية، ففي هذا الحاسوب، تمثل كل "لفة" وجود نبضة ضوء أو غيابها، وتدور هذه النبضات داخل حلقة مكوّنة من ليزرات عادية، وكابلات ألياف ضوئية، ومعدِّلات إشارات، وهي مكونات مستخدمة بالفعل في شبكات الإنترنت الحالية.

ومع استمرار تفاعل النبضات الضوئية داخل النظام، تبدأ في التأثير على بعضها البعض، إلى أن تستقر في نمط نهائي ثابت.

ويعبّر هذا النمط عن حل جيّد للمشكلة المطروحة، في عملية تشبه مجموعة من الأشخاص يتبادلون الآراء بسرعة إلى أن يتوصلوا إلى توافق جماعي.

سرعة هائلة وكفاءة غير مسبوقة
ويمتلك هذا النهج ميزتين أساسيتين؛ الأولى أن الضوء يتحرك بسرعة فائقة، ما يسمح للنظام بتنفيذ مليارات العمليات في الثانية الواحدة، أما الثانية، فتتمثل في أن الجهاز يعمل في درجة حرارة الغرفة، دون الحاجة إلى تبريد فائق أو مواد نادرة، على عكس كثير من أنظمة الحوسبة المتقدمة الأخرى، ما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأسهل من حيث التطبيق العملي.

ووفقاً للباحثين، فإن المعمارية الجديدة، المعتمدة على خمسة مكونات أساسية فقط، قادرة على حل مشكلات مترابطة بالكامل تصل إلى 256 "لفة" بما يعادل 65,536 ترابطاً، وأكثر من 41 ألف "لفة" في حال المشكلات المتناثرة، متجاوزة بذلك أداء كثير من آلات إيزينغ الضوئية الأخرى الأعلى تكلفة والأقل استقراراً.

كما أشار مؤلفو الدراسة إلى أنهم "يقدمون آلة إيزينغ ضوئية إلكترونية قابلة للبرمجة، مستقرة، وتعمل في درجة حرارة الغرفة"، مؤكدين أن النظام حافظ على استقراره لساعات متواصلة، وهو زمن كافٍ للتعامل مع مشكلات معقدة تضم عشرات الآلاف من المتغيرات.

آفاق واسعة وتطبيقات مستقبلية
لا تقتصر أهمية هذا الابتكار على الجانب الفيزيائي أو الأكاديمي فحسب، إذ تمثل مسائل التحسين جوهر العديد من القطاعات الحيوية، من اكتشاف الأدوية والتخطيط العمراني، إلى التمويل والطاقة وسلاسل الإمداد.

ويرى الباحثون أن وجود جهاز قادر على معالجة هذه المشكلات بكفاءة عالية ودون استهلاك ضخم للطاقة قد يغيّر جذرياً طريقة اتخاذ القرارات في مختلف الصناعات، رغم تأكيدهم أن هذا الحاسوب لا يُعد بديلاً شاملاً للحواسيب التقليدية أو الكمية، كونه جهازاً متخصصاً يتفوّق في مسائل التحسين، لا في الحوسبة العامة.

ويعمل الفريق حالياً على توسيع نطاق النظام، وتحسين كفاءته الطاقية، إلى جانب التعاون مع شركاء صناعيين لاختبار تطبيقاته في العالم الحقيقي، وإذا كُتب لهذا المسار النجاح، فقد يكون الضوء هو بوابة الدخول إلى حقبة جديدة في عالم الحوسبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أبل تعيد تصميم Siri ..إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم قياسي عالمي جديد لسرعة الإنترنت.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتدى جنسيّاً على ابنته وهدّدها بالقتل.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24

في الثانية الواحدة

العمران

إنترنت

العلم

الكون

كندية

جامع

سيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-11
Lebanon24
03:00 | 2026-02-11
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:51 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:41 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24