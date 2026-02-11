جاسوس جديد يراقب صوتك وصورتك ويسرق أموالك بصمت!

كشف خبراء الأمن السيبراني عن برمجية تجسس متطورة تُعرف باسم "ZeroDayRAT"، قادرة على اختراق أجهزة أندرويد وiOS والتجسس على مستخدميها، بل وسرقة أموالهم وبياناتهم الحساسة.



وأفاد موقع "أندرويد هيدلاينز" نقلا عن فريق الأمن الرقمي "iVerify"، بأن البرنامج الخبيث لا يقتصر على عرض إعلانات مزعجة أو تنفيذ هجمات تقليدية، بل يمثل منصة تجسس متكاملة تُباع علنًا عبر تطبيق "تيليغرام"، حيث يحصل المشترون على لوحة تحكم تتيح لهم السيطرة الكاملة عن بُعد على هواتف الضحايا.





وتشير التقارير إلى أن البرمجية تستهدف أنظمة أندرويد من الإصدار 5 حتى 16، إضافة إلى أنظمة iOS حتى الإصدار 26، بما يشمل أحدث الهواتف مثل آيفون 17 برو، دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة لتشغيلها.



وتعتمد البرمجية غالباً على أساليب الاحتيال الإلكتروني لاختراق الأجهزة، أبرزها الرسائل النصية المضللة، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، إضافة إلى التطبيقات المزيفة أو الروابط التي يتم تداولها عبر " " و"تيليجرام".



وبمجرد تثبيت البرنامج، يتمكن المهاجم من الوصول إلى كم هائل من البيانات، تشمل معلومات الجهاز، ونظام التشغيل، وبيانات شركة الاتصالات، وتفاصيل شريحة الاتصال، فضلًا عن سجل استخدام التطبيقات والأنشطة اليومية للمستخدم في الوقت الفعلي.



ولا تتوقف قدرات البرنامج عند سرقة البيانات فقط، إذ يستطيع اعتراض الرسائل النصية، ما يجعل أنظمة التحقق عبر الرسائل عديمة الفاعلية، حيث يمكن للمهاجم الاطلاع على رموز التحقق التي ترسلها البنوك أو التطبيقات المالية.



كما يتضمن البرنامج أدوات مراقبة مباشرة تتيح تشغيل الكاميرا الأمامية أو الخلفية للهاتف وبثها في الوقت الفعلي، إلى جانب تسجيل الشاشة والاستماع إلى الصوت عبر الميكروفون.



ويضم البرنامج أيضاً نظاماً متطوراً لتسجيل ضغطات المفاتيح، ما يسمح بتتبع كل ما يكتبه المستخدم مع تحديد التطبيق المستخدم وتوقيت الكتابة، ما يمنح المهاجم قدرة شبه كاملة على مراقبة نشاط الضحية.



