تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جاسوس جديد يراقب صوتك وصورتك ويسرق أموالك بصمت!

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:48
A-
A+
جاسوس جديد يراقب صوتك وصورتك ويسرق أموالك بصمت!
جاسوس جديد يراقب صوتك وصورتك ويسرق أموالك بصمت! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف خبراء الأمن السيبراني عن برمجية تجسس متطورة تُعرف باسم "ZeroDayRAT"، قادرة على اختراق أجهزة أندرويد وiOS والتجسس على مستخدميها، بل وسرقة أموالهم وبياناتهم الحساسة.

وأفاد موقع "أندرويد هيدلاينز" نقلا عن فريق الأمن الرقمي "iVerify"، بأن البرنامج الخبيث لا يقتصر على عرض إعلانات مزعجة أو تنفيذ هجمات تقليدية، بل يمثل منصة تجسس متكاملة تُباع علنًا عبر تطبيق "تيليغرام"، حيث يحصل المشترون على لوحة تحكم تتيح لهم السيطرة الكاملة عن بُعد على هواتف الضحايا.


وتشير التقارير إلى أن البرمجية تستهدف أنظمة أندرويد من الإصدار 5 حتى 16، إضافة إلى أنظمة iOS حتى الإصدار 26، بما يشمل أحدث الهواتف مثل آيفون 17 برو، دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة لتشغيلها.

وتعتمد البرمجية غالباً على أساليب الاحتيال الإلكتروني لاختراق الأجهزة، أبرزها الرسائل النصية المضللة، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، إضافة إلى التطبيقات المزيفة أو الروابط التي يتم تداولها عبر "واتساب" و"تيليجرام".

وبمجرد تثبيت البرنامج، يتمكن المهاجم من الوصول إلى كم هائل من البيانات، تشمل معلومات الجهاز، ونظام التشغيل، وبيانات شركة الاتصالات، وتفاصيل شريحة الاتصال، فضلًا عن سجل استخدام التطبيقات والأنشطة اليومية للمستخدم في الوقت الفعلي.

ولا تتوقف قدرات البرنامج عند سرقة البيانات فقط، إذ يستطيع اعتراض الرسائل النصية، ما يجعل أنظمة التحقق الثنائي عبر الرسائل عديمة الفاعلية، حيث يمكن للمهاجم الاطلاع على رموز التحقق التي ترسلها البنوك أو التطبيقات المالية.

كما يتضمن البرنامج أدوات مراقبة مباشرة تتيح تشغيل الكاميرا الأمامية أو الخلفية للهاتف وبثها في الوقت الفعلي، إلى جانب تسجيل الشاشة والاستماع إلى الصوت عبر الميكروفون.

ويضم البرنامج أيضاً نظاماً متطوراً لتسجيل ضغطات المفاتيح، ما يسمح بتتبع كل ما يكتبه المستخدم مع تحديد التطبيق المستخدم وتوقيت الكتابة، ما يمنح المهاجم قدرة شبه كاملة على مراقبة نشاط الضحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني: اعتقال جاسوس يحمل جنسية أجنبية يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقا من داخل سيّارات.. وقوى الامن تعمم صورتهما
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تنشر صواريخ ‌باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24

✨ الخلف

الثنائي

واتساب

براني

درويد

تابت

تيلي

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-11
Lebanon24
03:00 | 2026-02-11
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:51 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:41 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24