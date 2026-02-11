سوني تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة

أعلنت سوني عن سماعات WF-1000XM6 التي صممتها لتوفر للمستخدمين تجربة مميزة في الاستماع للموسيقى، وتكون أداة عملية لإجراء المكالمات الصوتية.

تبعا للخبراء في سوني فإن السماعات الجديدة حصلت على معالج QN3e الجديد، الذي صنّف بأنه أسرع بثلاث مرات مقارنة بالمعالجات التي استخدمت في سماعات WF-1000XM5.



كما حصلت هذه السماعات على 8 مايكروفونات (4 لكل سماعة)، مقارنة بستة (3 لكل سماعة) كما في الجيل السابق من سماعات WF-1000XM.

وتتميز هذه السماعات بتصميم مريح ومحسّن، ونظام تهوية أفضل لجعلها مريحة للاستخدام المطول أثناء إجراء المكالمات الصوتية أو الاستماع للموسيقى، فضلا عن أنها حصلت على مقاومة للرطوبة والغبار وفق معيار IPX4.

كما زوّدت كل سماعة صغيرة من هذه السماعات ببطارية داخلية تكفيها لتعمل 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما أن علبة الشحن الصغيرة الخاصة بها حصلت على بطارية تكفي السماعتين لتعملا 16 ساعة إضافية.



دعمت سوني هذه السماعات بتقنيات LDAC وDSEE Extreme وAuracast، وMultipoint، وFast Pair، وSwift Pair، وتقنيات تتبع حركة رأس المستخدم، وتقنيات الصوت المحيطي لتوفير تجربة استماع مميزة. (روسيا اليوم)