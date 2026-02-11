سناب شات تطلق ميزة "إشعارات الوصول" لتعزيز الأمان أثناء التنقل

في خطوة تهدف إلى تسهيل التنسيق اليومي وتعزيز الشعور بالأمان أثناء التنقل، أعلنت منصة ، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال إشعار تلقائي إلى أصدقائهم عند وصولهم إلى موقع محدد.



وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته ميزة Home Safe، التي تسمح بإخطار الأصدقاء والعائلة بوصول الشخص إلى منزله بأمان.



وقالت سناب شات إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها لتعزيز التواصل وتجربة المستخدم اليومية، مع الاهتمام بالخصوصية وسهولة استخدام التطبيق.



ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة لتنسيق المواعيد بسهولة أكبر، وإبقاء الأصدقاء والأقارب على اطلاع بمواقعهم أثناء التنقل، بما يعزز الشعور بالأمان والاطمئنان.



الميزة الجديدة المسماة إشعارات الوصول Arrival Notifications ، تتيح للمستخدمين تحديد موقع وجهة معينة على الخريطة عبر Map، ومن ثم اختيار إرسال تنبيه تلقائي إلى صديق أو عند وصولهم إلى هذا المكان.



ويمكن للمستخدم اختيار ما إذا كان الإشعار مرة واحدة أو متكررة، مثل إشعار عند الوصول إلى درس أسبوعي، أو إلى مكان ممارسة رياضة، أو حتى عند وصول المستخدم إلى الفندق أثناء السفر.



وهذا يعني أن المستخدم لا يحتاج لإرسال رسالة يدويًا في كل مرة يصل فيها إلى مكان معين.



لكي يعمل النظام يجب أن يشارك المستخدم موقعه مع صديق موثوق داخل التطبيق عبر Snap Map. بعد ذلك، يمكنه الانتقال إلى ملف الصداقة ومن ثم اختيار إشعارات الوصول، واختيار مكان على الخريطة وتسميته مثل صف الموسيقى أو أي شيء آخر.



بعد ذلك يجب تحديد ما إذا كان التنبيه لمرة واحدة أو متكرر. وفي حال تم اختيار إشعار لمرة واحدة ولم يتم الوصول إلى المكان خلال 24 ساعة، ينتهي صلاحية الإشعار تلقائيًا.



كما أن المشاركة في الموقع والإشعارات لا تظهر لأي شخص إلا إذا قرر المستخدم مشاركتها صراحة.



أكدت سناب شات أن ميزة مشاركة الموقع والإشعارات معتمدة فقط على اختيار المستخدم، وأن الخدمة غير مفعّلة افتراضيًا.



وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد أن يرى موقعك أو يتلقى إشعارات وصولك إذا لم تشارك موقعك أنت بنفسك.



وأكدت أنه يمكن الإعدادات بحيث يتم إيقاف المشاركة أو استقبال الإشعارات في أي وقت، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في خصوصيتهم.



تُعد ميزة إشعارات الوصول امتدادًا لتجربة سناب شات في دمج قدرات تحديد الموقع الجغرافي داخل التطبيق، بعد أن وصل عدد مستخدمي Snap Map لأكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا.



وبذلك تسعى الشركة إلى تعزيز الاستخدام اليومي للتطبيق وجعله أكثر فائدة في الحياة اليومية، سواء للأغراض الاجتماعية أو لأسباب تتعلق بالسلامة أو الترتيبات اليومية. (ارم نيوز)



