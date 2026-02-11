تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوت مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل الآمن مع البشر

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:35
A-
A+

روبوت مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل الآمن مع البشر
روبوت مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل الآمن مع البشر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة التكنولوجيا الناشئة Fauna Robotics عن إطلاق روبوت بشري مبتكر يُعد من أول الروبوتات التي قد يرغب الناس في وجودها داخل منازلهم، كبديل للروبوتات الصناعية الباردة أو المخيفة التي ترتبط عادة بالخيال العلمي أو الاستخدامات الصناعية.

ويُعرف هذا الروبوت باسم Sprout، وقد ظهر لأول مرة بعد سنوات من التطوير السري، حيث يركز على أن يكون ودودًا، آمنًا، ويتفاعل بأسلوب إنساني قريب إلى البشر.

يختلف Sprout اختلافًا كبيرًا عن النماذج البشرية التقليدية التي قد تبدو مخيفة أو شديدة الواقعية. ويبلغ طول الروبوت نحو 1.07 متر ويزن حوالي 22.7 كجم، مما يجعله صغير الحجم مقارنة بالروبوتات الصناعية الضخمة.

 وبدلاً من محاولة تقليد الوجه البشري، يتميز Sprout بـ شاشات LED دائرية وحواجب متحركة تشبه مساحات الزجاج تُستخدم للتعبير عن حالاته أو نيته، مما يمنحه طابعًا أقرب إلى شخصية كرتونية محببة بدلًا من آلة بلا روح.

ويتمتع الروبوت بتصميم ناعم ومبطن يتيح للمستخدمين، بما في ذلك الأطفال والحيوانات الأليفة، التفاعل معه بأمان. 

يضم Sprout مجموعة من المعالجات المتقدمة وأجهزة الاستشعار. فهو يعمل بمعالج قوي من نوع NVIDIA Jetson AGX Orin، ويعتمد على رؤية مجسمة stereoscopic vision مع حساسات تتيح له التنقل في البيئات المعقدة، وتجنب العقبات، والتفاعل في المساحات المفتوحة دون الحاجة إلى مناطق محظورة.

كما يدعم الروبوت التحكم عبر تطبيقات الهاتف أو باستخدام سماعات الواقع الافتراضي، ما يتيح للمطورين والباحثين تجربة إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتجسد في بيئات حقيقية.

أفادت العديد من التقارير أن مؤسسات عدة مثل جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وديزني، وبوسطن ديناميكس بدأوا بالفعل اختبار Sprout في تطبيقات متعددة، من الأبحاث إلى الخدمات والترفيه.

ورغم أن النسخة الحالية تستهدف المطورين والباحثين أكثر من المستهلكين العاديين، إلا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الروبوتات البشرية نحو الاستخدام المنزلي. 

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في وقت يرى فيه العديد من الخبراء أن الروبوتات قد تتجاوز دورها الصناعي لتصبح جزءًا من الحياة اليومية في منازل الناس خلال السنوات القادمة، مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإدراك الحسي.

بالرغم من التقدم التقني، لا تزال هناك تساؤلات حول جاهزية الجمهور لتقبل وجود روبوتات بشرية في الحياة اليومية، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية، والتفاعلات الاجتماعية، وتكلفة الاستخدام.

وبينما يظل Sprout مبادرة تجريبية الآن، لكن تصميمه المبتكر قد يكون خطوة أولى مهمة لسد الفجوة بين الإنسان والروبوت في المستقبل القريب. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منصة مبتكرة تجمع البشر بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موضة جديدة تتجاوز "لابوبو": روبوت صغير يصنع البهجة ويتفاعل مع البشر
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تتوعد البشر.. إطلاق منصة تواصل مخصصة لروبوتات الذكاء الاصطناعي وخبراء يحذرون
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق أول روبوت ذكاء اصطناعي «محاكي بيولوجياً»
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

هذه المبادرة

بعد سنوات

المستقبل

سنوات من

القادمة

الفجوة

البشري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-02-11
Lebanon24
10:24 | 2026-02-11
Lebanon24
10:13 | 2026-02-11
Lebanon24
07:41 | 2026-02-11
Lebanon24
04:00 | 2026-02-11
Lebanon24
03:48 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24