تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثغرة أمنية في واتساب.. القراصنة يستغلون التحميل التلقائي للوسائط

Lebanon 24
11-02-2026 | 23:00
A-
A+

ثغرة أمنية في واتساب.. القراصنة يستغلون التحميل التلقائي للوسائط
ثغرة أمنية في واتساب.. القراصنة يستغلون التحميل التلقائي للوسائط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيق واتساب إلى تعديل إعداد أساسي في التطبيق فورًا، بعد اكتشاف ثغرة أمنية تسمح للقراصنة باستغلال ميزة في التطبيق للوصول إلى الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية.

وأكدت عدة تقارير تقنية أن المشكلة ترتبط بالتحميل التلقائي للوسائط في التطبيق، ما يُمكن أن يجعل الجهاز عرضة لهجمات قد تزرع فيه برمجيات خبيثة من دون علم المستخدم.

وفق الخبراء، يقوم القراصنة بإنشاء مجموعات واتساب ضخمة ومصطنعة، ويقومون بدعوة عدد كبير من المستخدمين إليها.

وإذا قبل أحدهم الانضمام، يتم إرسال ملف يبدو كصورة أو فيديو، لكنّه يُخفي برمجية خبيثة يمكنها أن تثبت نفسها على الهاتف تلقائيًا عبر خاصية التحميل التلقائي للوسائط.

ويوضح المتخصصون أن هذه البرمجيات الخبيثة قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى البيانات الحساسة في الجهاز، بما في ذلك الصور والرسائل وحتى كلمة المرور، من دون أن يشعر المستخدم بأيّ شيء غير طبيعي. 

ينصح الخبراء كل مستخدمي واتساب بإيقاف ميزة التحميل التلقائي للوسائط في الإعدادات؛ لمنع تثبيت أي ملفات خبيثة على الهاتف من دون إذن.

والعملية سهلة، إذ يمكن تنفيذها عبر الخطوات التالية داخل التطبيق: افتح تطبيق واتساب واضغط على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة واختر الإعدادات، ومن ثم اذهب إلى التخزين والبيانات Storage and Data، وضمن تنزيل الوسائط تلقائيًا Media Auto-Download، قم بإيقاف ميزة التحميل التلقائي مع تحديد كل أنواع الوسائط والصور والفيديوهات وملفات صوت، واضغط موافق للتأكيد ثم أغلق الإعدادات.

ورغم أن هذه الخطوة قد تجعل المستخدم يحمّل الصور والفيديوهات يدويًا، لكنها تعد وسيلة فعّالة لحماية الجهاز من التسلل غير المرغوب.

لم تُعلن واتساب رسميًا عن عدد المستخدمين المتأثرين بهذا الاستغلال، ولا توجد معلومات مؤكدة عن الهجمات الفعلية التي تم تنفيذها.

ومع ذلك، يرى الخبراء أنّ الزيادة في استخدام واتساب في المراسلة اليومية مع ما يقرب من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، يجعل مثل هذه الثغرات مصدر قلق كبيرا. 

بالإضافة إلى تعطيل التحميل التلقائي، ينصح الخبراء بتمكين التحقق بخطوتين داخل إعدادات واتساب لطبقة حماية إضافية من محاولات الاختراق، وتحديث التطبيق دائمًا من متجر موثوق مثل Google Play أو app store.

كذلك، من المهم تجنب الانضمام إلى مجموعات واتساب غير معروفة أو غير موثوقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من قوى الأمن يتعلق بـ"واتساب"!
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ثغرة في إنستغرام تتيح الوصول لصور الحسابات الخاصة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تحذر: ثغرة خطيرة في Safari تهدد مئات الملايين من أجهزة iPhone وiPad
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
يد اصطناعية تضبط قبضتها تلقائيًا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24

كلمة المر

app store

غير معروف

القراصنة

واتساب

بيت أ

دمين

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:35 | 2026-02-11
Lebanon24
12:13 | 2026-02-11
Lebanon24
10:24 | 2026-02-11
Lebanon24
10:13 | 2026-02-11
Lebanon24
07:41 | 2026-02-11
Lebanon24
04:00 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24