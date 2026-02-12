تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تقييد حرية الاتصال في روسيا يثير انتقادات من تيليغرام وواتساب

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:16
A-
A+

تقييد حرية الاتصال في روسيا يثير انتقادات من تيليغرام وواتساب
تقييد حرية الاتصال في روسيا يثير انتقادات من تيليغرام وواتساب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حاولت الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، حظر تطبيق المراسلة واتساب، في محاولة لإجبار المستخدمين على الانتقال إلى خدمة منافسة تسيطر عليها الدولة، بحسب ما أعلن التطبيق التابع للمجموعة الأمريكية ميتا.

وقال واتساب في منشور على منصة "إكس": "حاولت الحكومة الروسية حظر تطبيق واتساب بشكل كامل من أجل دفع الناس نحو تطبيق خاضع للرقابة مملوك من الدولة"، مضيفًا أن "السعي لحرمان أكثر من 100 مليون مستخدم من الاتصالات الخاصة والآمنة هو خطوة إلى الوراء لا يمكن إلا أن تقلّل من سلامة الناس في روسيا" وفق تعبيره.

وأكد التطبيق أنه "يواصل بذل كل ما في وسعه لإبقاء المستخدمين على اتصال".

وفي وقت سابق من الأسبوع، سعت الحكومة الروسية إلى تضييق الخناق على تطبيق تيليغرام للمراسلة، حيث فرضت هيئة مراقبة الإنترنت قيودًا على التطبيق على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات.

وتهدّد موسكو منصات الإنترنت المختلفة بحظر كلي أو جزئي إذا لم تمتثل للقوانين الروسية، التي تنص على تخزين بيانات المستخدمين الروس محليًا، وبذل جهود للاستغناء عن المنصات التي تُستخدم وفق موسكو "لأغراض جرمية وإرهابية".

ويعد تطبيق تيليغرام، الذي أسسه الروسي بافيل دوروف الحاصل على الجنسية الفرنسية، واحدًا من أكثر خدمات المراسلة شعبية في روسيا إلى جانب واتساب.

وقال دوروف في منشور عبر قناته على تيليغرام الثلاثاء: "تقييد حرية المواطنين ليس الحل الصحيح أبدًا"، متهمًا موسكو بأنها "تحاول إجبار المواطنين على التحول إلى تطبيق يخضع لسيطرة الدولة ومصمم للمراقبة وفرض رقابة سياسية".

وتشجع السلطات الروسية على استخدام تطبيق ماكس الجديد للمراسلة، الذي لا يزال أقل شعبية بكثير. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيارة سرية لوفد أميركي إلى جنوب الأرجنتين تثير انتقادات المعارضة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: لنا حرية التصرف بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية بالمحيط الهندي في شباط
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ننتياهو: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تقييد الصواريخ الباليستية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتصالات الخاصة

الأمريكية

الفرنسية

ارم نيوز

واتساب

أمريكي

إنترنت

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-02-12
Lebanon24
05:30 | 2026-02-12
Lebanon24
04:22 | 2026-02-12
Lebanon24
01:12 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:35 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24